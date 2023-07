Barras de Millonarios fueron castigadas por el Distrito por los hechos presentados en la final

La Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá castigó a las barras de Millonarios: Comandos Azules, Blue Rain y Tradicionales por el ingreso, uso y activación de pólvora en la final de la Liga BetPlay I-2023, disputada en la noche del 24 de junio, en donde los ‘embajadores’ celebraron la estrella 16, luego de vencer por penaltis a Atlético Nacional.

¿Cuál será la sanción para las barras de Millonarios?

La entidad tomó la decisión de prohibir el ingreso de banderas durante tres partidos por el uso de pólvora en el ‘coloso de la 57’. Por lo tanto, las barras populares y tradicionales no podrán contar con sus ‘trapos’ durante estos encuentros.

Por esta razón, las tribunas de Norte, Sur, Oriental y Occidental no tendrán banderas en los juegos ante Deportivo Pereira, Deportes Tolima y Once Caldas.

Ante este castigo, los hinchas de Millonarios podrán volver a ingresar sus estandartes para el fin de semana del 27 de agosto, donde casualmente enfrentarán al ‘cuadro verdolaga’ por la jornada ocho de la Liga BetPlay II-2023.

Luego de analizar la situación presentada, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá mencionó públicamente:

“Para todas las organizaciones futboleras de Millonarios (Blue Rain, Comandos Azules y barras tradicionales de oriental y occidental, excepto el sector de oriental sur), el no ingreso de trapos y/o banderas durante 3 fechas, en las cuales deberán colocar pancartas de 20 x 1 metro con mensajes alusivos al no ingreso y no uso de la pólvora”, anunció la entidad.

Adicional a ello, el Distrito recalcó: “De igual manera deberán plasmar en redes sociales campañas con mensajes relacionados con la invitación a no usar pólvora dentro del estadio, de esta acción deberán enviar informe con los 3 pantallazos respectivos a la CDSCCFB”, complementó el informe.