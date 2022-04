Djokovic cayó eliminado en su debut en Montecarlo

El número 1 del tenis Novak Djokovic cayó eliminado este martes en su entrada en liza en 2ª ronda del Masters 1000 de Montecarlo por el español Alejandro Davidovich (46º) 6-3, 6-7 (5/7), 6-1 en 2h54 de juego.

El serbio jugaba su cuarto partido sobre el circuito, luego de los tres en el ATP 500 de Dubái, desde su derrota en semifinales del Masters a mediados de noviembre de 2021 y después de no poder jugar el Abierto de Australia ni los Masters 1000 de Indian Wells y de Miami por no estar vacunado contra la covid-19.

Al final de la temporada pasada había alcanzado las semifinales de la Copa Davis con Serbia.

Esta eliminación en 2ª ronda supone su peor actuación en Montecarlo desde 2016, cuando cedió en esa ronda ante el checo Jiri Vesely. Desde su segundo título en el Masters monegasco en 2015, el serbio no ha vuelto a pasar de los cuartos.

"Él podía haberme ganado en dos sets. He logrado llevar el partido a la tercera manga, pero me he hundido físicamente. No podía ni moverme", admitió Djokovic, que pagó la inactividad esta temporada y cometió 45 errores no forzados.

El serbio perdió su saque en el tercer juego del primer set y con 4-3 a favor de Davidovich, el español ofreció su mejor juego para apuntarse cinco juegos consecutivos que le permitieron ganar el primer set y colocarse 3-0 arriba en el segundo.

Djokovic no se rindió y forzó el 'tie break' que ganó para alargar el partido a un tercer set.

Pese a esa reacción del serbio, Davidovich siguió castigando con el resto el servicio del serbio y se colocó 2-0 y después 4-1 para cerrar el partido con otro 'break'.

"Es decepcionante perder un partido y sentirme así en la cancha, pero no voy a detenerme, voy a seguir trabajando y espero alcanzar mi mejor nivel para Roland Garros, mi gran objetivo de la temporada de tierra", explicó Djokovic, que recordó también que "siempre me ha costado jugar bien en los torneos de apertura de la temporada de arcilla".

Nueve 'breaks' para el malagueño

Davidovich se medirá en la siguiente ronda con el británico Daniel Evans (27º) o con el belga David Goffin (47º).

El tenista español de 22 años no había ganado nunca a Djokovic en los dos enfrentamientos previos entre ambos, los dos en 2021 (6-2 y 6-1 en Roma y 6-3 y 6-1 en los Juegos de Tokio).

"Esta victoria es muy especial para mí. Crecí viendo a Novak y soy un gran seguidor suyo", dijo Davidovich Fokina nada más acabar el partido.

"Me fijo en él en cada torneo, en cada partido. Aquí en Montecarlo, con la grada llena, ante el número 1, he disfrutado cada momento y me siento muy feliz", añadió el malagueño, buen amigo del serbio desde que ambos entrenasen juntos en Marbella (sur de España) durante el primer confinamiento de la pandemia del covid-19 (en 2020).

Más allá del buen juego mostrado por el siempre combativo Davidovich, que acabó varias veces en el suelo buscando devolver una bola, a Djokovic se le vio falto de ritmo y mucho más errático con sus golpes de lo que es habitual en el serbio, sobre todo con su servicio, que lo perdió en nueve ocasiones.

"He jugado bien desde el principio, porque sabía que Nole llevaba tiempo sin jugar", reconoció el ganador del torneo junior de Wimbledon en 2017.

"Necesitaba concentrarme en cada punto porque tuve mis oportunidades desde el inicio. Cuando me ganó el segundo set fue un momento mentalmente duro, pero estoy trabajando para ser más concentrado. No importa si perdí el segundo set o si hubiera perdido el primero. Tengo que estar preparado para la batalla", concluyó.

Además de Davidovich, también ganó su partido este martes el español Pedro Martínez (45º), en su caso en primera ronda, ante el Ugo Humbert (48º) 6-4, 7-6 (7/5). Su próximo rival será el polaco Hubert Hurkacz (14º).

