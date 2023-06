Dorlan Pabón hizo su primer pronunciamiento tras perder la final contra Millonarios

El sábado pasado, se jugó la gran final del fútbol colombiano 2023-I. Millonarios dio la vuelta olímpica en El Campín, luego de vencer a Atlético Nacional por 3-2 en la tanda de penaltis. Uno de los 'verdolagas' que tuvo la mala fortuna de errar su cobro fue Dorlan Pabón. Pues bien, 'Memín' dio sus primeras declaraciones luego de la dura derrota y expresó que está mentalizado en cumplir los retos que se avecinan, como lo son los octavos de final de la Copa Libertadores.

Pabón, quien fue figura en las conquistas ligueras de 2011 y 2022, no tuvo su mejor noche en el 'coloso de la 57'. Es verdad que ejecutó un pase brillante a Danovis Banguero, quien en esa jugada terminó dándole la asistencia a Jefferson Duque para el 0-1 transitorio. Pero más allá de ese envío, el exjugador del Parma, Real Betis y Valencia no fue determinante en ataque.

El extremo surgido en Bajo Cauca (actualmente Águilas Doradas), tuvo la oportunidad de poner a Atlético Nacional en ventaja en la tanda de penaltis. Recordemos que Sebastián Gómez le ganó el sorteo a David M. Silva y los antioqueños recibieron la oportunidad de realizar el primer cobro, una ventaja estadística enorme en este tipo de definición.

El fallo de Dorlan desde el 'punto blanco'

Pabón tomó el balón y se encargó del primer cobro. El atacante nacido en Medellín, de 34 años, intentó 'quemarle el arco' a Álvaro Montero, pero su remate pasó lejos del arco custodiado por el arquero guajiro. Lamento en el banquillo de Paulo Autuori.

Millonarios terminó ganando la serie con un buen cobro de Larry Vásquez y conquistó su estrella número 16. Pabón quiere 'pasar la página' y concentrarse en la Copa Libertadores, pues este martes se pelearán el primer puesto del Grupo H con Olimpia.

"El fútbol me ha dejado más derrotas que victorias, pero así y todo, me he levantado para seguir buscando cosas grandes. El camino continúa", fueron las palabras de Pabón en su cuenta de Instagram.

El palmarés de Pabón en Nacional

Pabón ha sido uno de los jugadores más destacados de Nacional en la época reciente. Dos veces campeón de liga (2011 y 2022), ganador de la Copa Colombia 2022 y de la Superliga 2023. Ha disputado 177 compromisos con la camiseta 'verdiblanca', reportándose con 66 goles y 33 asistencias.

Este martes, a partir de las 7:00 p.m. (hora de Colombia), los 'verdes' recibirán a Patronato y buscarán tres puntos que le permitan salir victoriosos de la zona. A la misma hora, Olimpia hará las veces de local contra Melgar. Los dos veces campeones de Copa Libertadores tienen que ganar en el Atanasio Girardot y esperar que el 'decano' no pase del empate en 'El Bosque'.