Decisión de la directiva de Nacional sobre la continuidad de Autuori tras perder la final

La derrota de Atlético Nacional en la final frente a Millonarios ha generado una fuerte polémica en el fútbol colombiano, sobre todo por lo ocurrido en el terreno de juego, donde varios jugadores del equipo verdolaga desautorizaron a Paulo Autuori en los cambios, dejando una mala imagen del ambiente dentro del equipo antioqueño.

Los hechos ocurrieron en el minuto 80, cuando el entrenador de Atlético Nacional mandó a varios jugadores a la línea para que entraran al terreno de juego. Sin embargo, Dorlan Pabón y Danovis Banguero se acercaron al entrenador para que no sacara de Jefferson Duque, teniendo en cuenta la tanda de penales.

Unos minutos después, Jarlan Barrera y Jhon Duque iban a ingresar al terreno de juego para que dispararan desde los doce pasos, pero antes de que se hicieran las modificaciones, los jugadores se volvieron a acercar al entrenador para que no sacara a Sebastián Gómez, quemando tiempo en los minutos finales de la gran final.

Lea también: Fuertes enfrentamientos entre aficionados de Millonarios y Atlético Nacional en Bogotá

El momento en el que Jhon Duque y Jarlan Barrera, listos para entrar, hablan con Yerson Candelo, que se tapa la boca, y luego ambos discuten con Autuori y frenan el cambio. ¿Estrategia para quemar tiempo o falta de autoridad? #Video @AlfonsoH pic.twitter.com/b0IRRO1Wfs — Javier Contreras 🎙 (@jcontrerasa) June 25, 2023

Tras lo ocurrido en el terreno de juego, varios cibernautas generando una fuerte polémica por la confusión, pues no se sabía con exactitud lo ocurrido en los momentos de los cambios al finalizar el compromiso.

“Esta confusión tiene que preguntársela a otras personas, no fue mía porque estaba claro qué íbamos a hacer. No puedo hablar porque no soy el responsable”, aseguró el entrenador en rueda de prensa tras el cuestionamiento de los periodistas.

Decisión de la junta directiva

Luego de varias horas de lo ocurrido en el estadio El Campín, el diario El Tiempo se comunicó con Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, quien se pronunció sobre lo acontecido en la gran final del fútbol profesional colombiano frente a Millonarios.

“Vamos a analizar lo sucedido; aún no tengo toda la versión completa. Por ahora la mente puesta en Patronato y en el futuro del equipo”, aseguró el máximo dirigente del equipo antioqueño.

De igual forma, dejó ver que la junta directiva seguirá apoyando el trabajo del cuerpo técnico, que, a pesar de perder la gran final del fútbol colombiano, sigue su camino en la Copa Libertadores, donde ya clasificó a la siguiente ronda.

La junta directiva sigue apoyando el proceso del técnico. Analizaremos lo sucedido y tomaremos las medidas necesarias. Esto no acaba, nos debe fortalecer aún más”, finalizó el presidente.

Le puede interesar: Alberto Gamero compartirá un importante récord con Gabriel Ochoa Uribe y Luis Augusto García