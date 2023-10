"Lo que hagan me resbala": Dorlan Pabón respondió a provocación de 'Pipe' Pardo

El fútbol colombiano viene de polémica en polémica en cada fecha y la de este fin de semana, además del dudoso gol anulado a Luis Sandoval en el clásico entre Deportivo Cali y América, estuvo centrada en algo que ocurrió fuera de las canchas después de la victoria de Independiente Medellín sobre Atlético Nacional.

Tras el triunfo, en redes sociales se hizo viral un video en el que Felipe Pardo celebraba con mucha emoción y rabia los tres puntos del DIM, pero dentro de sus gestos hizo alusión a la celebración que hizo Dorlan Pabón en su gol y que para Pardo fue tomado como una provocación.

"A mimir, a mimir, juep(…) mari(…)", dijo el delantero en medio de gritos. Pabón, en su celebración, puso la cabeza sobre sus manos simulando como si estuviera durmiendo.

Dorlan Pabón responde por celebración de 'Pipe' Pardo

Después de muchos comentarios en redes sociales durante estos días, el mismo Dorlan se refirió al tema y negó que tratara de hacerle una 'chicana' al Medellín. Es más, argumentó que siempre hace esa celebración frente a todos los rivales y que se inspiró en un referente deportivo para él, Stephen Curry, estrella de los Golden State Warrior de la NBA, quien habitualmente celebra sus cestas con ese gesto.

"Yo no le paro bolas a eso, es parte de la vida y del fútbol, ellos pueden celebrar como quieran. Ellos piensan que mi celebración que hago es para ellos y no. Un jugador como Curry, en una final, celebró así y me gustó, pero yo no mando a dormir a nadie ni nada, es una celebración que me salió", empezó Pabón en su declaración.

Y luego añadió, con cierta molestia: "Ellos pueden celebrar como quieran, la respeto. Lo que hagan me resbala. Solo pienso en mi familia, en mis compañeros, en lo que estamos haciendo y lo que dejamos de hacer, pero lo que pase en redes sociales no me interesa".

Hoy en rueda de prensa, Dorlan Pabón de @nacionaloficial se refirió a su particular celebración de los goles en los últimos partidos. pic.twitter.com/bcsLJ6ZESU — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱 (@juanchoserrano_) October 17, 2023

Medellín venció a Nacional con autoridad

Independiente Medellín se quedó con el clásico paisa del sábado pasado al derrotar 1-2 a Atlético Nacional. El 'poderoso' es segundo en la tabla con 32 puntos y tiene prácticamente asegurada su clasificación a cuadrangulares.