Con razón remontaron: el regaño del DT de Arabia Saudita, en el entretiempo contra Argentina

Después de la sorprendente victoria de Arabia Saudita contra Argentina el martes (2-1), el francés Hervé Renard, entrenador de los hijos del desierto, solo podía felicitar a sus jugadores.

"Victoria... Felicidades a los fantásticos jugadores, les felicito siempre y hace tres años que lo hago", se alegró el entrenador, de 54 años.

"Hoy, para resumir, los astros se alinearon con nosotros. No hace falta olvidar que Argentina sigue siendo un equipo fantástico", concedió el francés. "Llevaban 36 partidos invictos, son los vigentes campeones de la Copa América, con buenos jugadores, pero esto es fútbol, es así a veces, es una locura el mundo futbolístico".

Después de irse al descanso por detrás en el marcador y tras otros tres goles de Argentina anulados por fuera de juego, Renard no estaba satisfecho.

"Durante la primera parte no estuve contento porque la presión y la determinación no eran suficientemente buenas y cuando vienes al Mundial tienes que darlo todo. No podemos jugar como lo hicimos en la primera parte", analizó.

El regaño de Renard en el entretiempo contra Argentina

Por esa razón, este jueves la cuenta oficial de Twitter de la Selección dio a conocer un video en donde se observó la charla del entrenador en el entretiempo.

“¿Qué estamos haciendo acá? ¿Eso es presión? ¿Quieren una foto con Messi? Cuando Messi tiene el balón, ustedes se paran al frente de él y lo ven”, fueron las primeras palabras del entrenador a sus jugadores en tono de regaño.

“Tiene que pelear si quieren ganar”, reafirmó y agregó lo siguiente: “Si están al frente de uno y ya hay alguien ahí, tienen que ir a defender al otro”

“¿Están viendo lo que hicieron? No pueden estar caminando. ¡Por favor, muchachos! Esto es una Copa del Mundo”, sentenció el entrenador.

"Pasará a los anales"

Sobre su rival, Renard declaró que no habría sido una sorpresa si Argentina hubiera infravalorado a su combinado.

"A veces el equipo rival se ve superado por nuestra motivación", analizó. "Es Lionel Messi y está jugando contra Arabia Saudita, pensará que tiene que empezar bien el partido y seguro que su motivación no es la misma que si jugara contra Brasil, es normal".

"Esta es una victoria memorable, se quedará en los anales y es por eso por lo que es importante", se alegró Renard. "Pero debemos mirar al futuro porque nos quedan dos partidos muy difíciles".

Renard, que logró ganar la Copa África de Naciones en 2012 con Zambia y en 2015 con Costa de Marfil, llegó al banquillo de los hijos del desierto en septiembre de 2019, alcanzando la final de la Copa de Naciones del Golfo, encajando en la final contra Baréin (1-0) una de las únicas siete derrotas desde su llegada a Arabia Saudita.