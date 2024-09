Edwin Cardona confesó que casi sufre accidente al enterarse que no iba a Rusia 2018

En las últimas horas Edwin Cardona, actual jugador de Atlético Nacional y quien estuvo durante varios años en el proceso de la selección Colombia, recordó cómo vivió el momento en el que se enteró que José Néstor Pékerman no lo llevaría al Mundial de Rusia 2018 y cuan difícil fue esta noticia después de haber disputado gran parte de las eliminatorias a esa Copa.

Después de una década de jugar con la selección nacional y compartir vestuario con varios de sus referentes como Falcao, James y Mario Yepes, Cardona se llevó una gran sorpresa al quedar fuera de la convocatoria que iría a disputar el Mundial de Rusia 2018.

“Cuando recibí la llamada, casi me choco. Iba manejando con mi familia y, al contestar, solté el volante. Me dijeron que no estaba entre los 25 convocados”, contó el mediocentro paisa en ADN Verdolaga, programa de entrevistas que se puede ver a través de los canales de YouTube de Betsson y de Atlético Nacional.

Según Cardona, “lo más duro para mí fue no ser incluido en el Mundial. Me había reunido con alguien en Argentina y estaba seguro de que formaría parte de la lista. Incluso Boca Juniors me concedió una semana de vacaciones para llegar al 100%”.

Edwin Andrés Cardona es uno de los futbolistas colombianos que ha dejado huella fuera y dentro del país. Originario de Medellín, ha participado en clubes de renombre en el continente como Boca Juniors, Racing de Avellaneda y Atlético Nacional.

En el fútbol, Cardona es el “calidoso”, quien transforma el ataque de su equipo y crea momentos memorables. Con más de 122 goles y 8 títulos en su carrera, su influencia trasciende fronteras, al haber logrado portar las icónicas camisetas número diez de Maradona y Riquelme en Boca Juniors.

En la reciente entrevista de ADN Verdolaga, producida por Betsson y Atlético Nacional, “Crackdona” compartió detalles íntimos sobre sus inicios en el club y los hechos que más han marcado su carrera profesional: su debut con gol en el clásico entre el verde paisa y los escarlatas, su primer llamado a la Selección de mayores y el encuentro en el camerino con sus ídolos.

El dolor de no haber sido parte de la Selección que jugó el Mundial en 2018 fue grande; pero el mismo fútbol le trajo una lección para sobreponerse a ese tipo de derrotas.

“Recientemente, una persona en situación de discapacidad visual se acercó a mí para pedir una foto. Me dijo que yo era su ídolo, me abrazó y percibió mi tristeza especialmente después de la derrota del partido contra la Equidad. Aunque no podía verme, me identificó. Luego, me dijo: ‘Uno puede caer un escalón, pero siempre puede levantarse y subir cinco. Tranquilo, la vida sigue’. Sus palabras me impactaron”, afirmo el futbolista.

Como fue el club verdolaga el primero en confiar en el talento de Edwin, lo que le permitió debutar y convertirse en el jugador actual, su deseo es contribuir al equipo, ganar La Copa Libertadores y retirarse en el verde paisa.