Egan Bernal, tras su ataque en el Dauphiné: "Me sentí bien; pero me falta confianza en mí mismo"

Este jueves 8 de mayo, se corrió la quinta etapa de la edición 75 del Critérium del Dauphiné, la cual constó de 191.1 kilómetros entre Cormoranche-sur-Saône y Salins-les-Bains. El gran ganador fue el danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), quien reclamó la victoria y se adjudicó la camiseta de líder. El último campeón del Tour de Francia demostró su categoría, le sacó 31' segundos a Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) y a Tobias Halland Johannessen (Uno X-Pro), quienes completaron el podio. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) volvió a destacarse en la emblemática carrera francesa.

El corredor colombiano sorprendió al pelotón con un ataque a siete kilómetros de la línea de meta. El 'Cóndor de Zipaquirá' demostró su evolución arriba de la bicicleta y cada vez parece menos alocado proponer su presencia en la 'Grande Boucle', la cual supo conquistar en el 2019.

Gran recuperación en la general

Al final, Bernal llegó a la par que su compatriota Estaban Chaves (EF Education-EasyPost). Ocuparon los puestos 11 y 10, respectivamente, a 31' de Vingegaard. Esta buena actuación le permitió recuperar el terreno que había perdido en la 'crono' y llegará a las últimas tres fracciones en la casilla 19 de la clasificación general.

"Creo que fue una etapa diferente, bonita. Me sentí bien, creo que tenía fuerzas; pero me falta un poco de confianza en mí mismo. Me sentía bien, pero me daba miedo apretar más de lo debido y tal vez 'explotar'. Me voy con buenas sensaciones, supercontento. Nada, día a día, todo esto comienza a ser nuevo para mí, en general bien", expresó Bernal en una entrevista con la organización de la carrera.

La "resiliencia" de Egan Bernal

"Resiliencia. Cada pedalazo lo hago con amor y agradecimiento con mi familia, doctores y amigos que me están llevando al camino de mi mejor versión. Vamos por mitad de Dauphiné con mucha montaña pero sobre todo ilusión", afirmó el ganador del Giro de Italia 2021 en su cuenta de Instagram.