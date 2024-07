Egan Bernal tras la sexta jornada del Tour de Francia: “Me encantan estas etapas”

Este jueves 4 de julio se vivió una etapa muy tranquila en el Tour de Francia. Luego de días de alta montaña, los corredores que pelean en la general de la competencia internacional tuvieron una fracción sin muchos contratiempos, dándole toda la responsabilidad de las emociones de la etapa de los sprinters.

Ante lo sucedido en la etapa seis del Tour de Francia, Egan Bernal se mostró tranquilo, a pesar de que fue una fracción un poco complicada para todos los corredores, quienes tuvieron que pelear contra el viento, el cual fue un factor importante para todos los equipos en la jornada de este jueves en el Tour de Francia.

Egan Bernal, sin contratiempo en la sexta jornada del Tour de Francia

“Etapa un poco nerviosa por el viento, todos los equipos sabíamos que no iba a pasar nada, que el viento no era lo suficientemente fuerte para cortarse, pero que todos teníamos que estar adelante, hubo bastantes nervios”, fueron las declaraciones de Egan Bernal tras finalizar la sexta jornada del Tour de Francia.

Además, el corredor colombiano dejó claro que las etapas con vientos son sus preferidas, afirmando que se sintió muy bien en esta jornada y logró cumplir el objetivo del equipo durante el día, el cual era ayudar a uno de sus compañeros para que se pusiera lo más adelante posible del pelotón.

“A mí me encantan estas etapas, me gusta mucho el tema del viento y todo esto. Me sentí muy bien y siempre intentando llevar a Carlitos lo más adelante posible”, finalizó Egan Bernal en entrevista con ESPN.

Colombianos en el Tour de Francia – etapa 6

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal se mantiene como el más fuerte de la competencia, ocupando el décimo lugar en la clasificación general a 3:21 del líder, el esloveno Tadej Pogačar.

Clasificación general del Tour de Francia