¿Egan Bernal podrá ganar otro Tour de Francia?: el 'Cóndor de Zipaquirá' dio contundente respuesta

Egan Bernal está expectante a la inminente temporada 2024 del World Tour. Después de completar el Tour de Francia y la Vuelta a España, el 'Cóndor de Zipaquirá' está cada vez más cerca de reencontrarse con su mejor versión, luego del accidente que por poco le cuesta la vida. El 'escarabajo', de 26 años, quiere recuperar su protagonismo en el INEOS Grenadiers.

Bernal, único ciclista latinoamericano capaz de ganar la 'Grande Boucle', sorprendió a los seguidores del deporte de las bielas en 2022. Luego de sufrir "casi 20 huesos rotos", el cundinamarqués se volvió a subir en su 'caballito de acero' en tiempo récord. Recordemos que el pedalista 'cafetero' necesitó de escasos 204 días para volver a competir con los mejores del mundo.

Después de correr cuatro pruebas en 2022, Bernal recorrió una inmensa cantidad de kilómetros en 2023. Fue octavo en el Tour de Romandía y consiguió la misma posición en el Tour de Hungría. Fue cuarto en el desafiante Alto Colorado, de la Vuelta a San Juan. Fue un gregario de lujo para la escuadra británica en la ronda francesa e ibérica.

¿Qué 'grandes' correrá Egan Bernal en 2024?

GCN tiene entendido que Egan Bernal, ex ganador del Tour de Francia en 2019, regresará a la carrera por segundo año consecutivo, pero su papel parece destinado a girar en torno a deberes súper domésticos, con un recorrido en la Vuelta a España. más adelante en el año también en las cartas", así lo informó 'Global Cycling Network'.

¿Egan Bernal podrá ganar otro Tour de Francia?

"No estoy seguro, para ser honesto. Estos días he estado hablando con el equipo, me han preguntado si quiero ir al Giro o al Tour o qué quiero hacer", dijo Bernal en el podcast del 'Geraint Thomas Cycling Club'.

"Mi respuesta es: 'Sólo quiero rendir. Quiero ser la mejor versión de mí mismo'. Quiero empezar la temporada y ver dónde llego", concluyó