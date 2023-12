Nairo Quintana está listo para dar la pelea: "Es uno de los mejores momentos de mi vida"

Nairo Quintana no se cambia por nadie. El 'Cóndor de Boyacá' está ilusionado tras su regreso al Movistar Team y no ve la hora de volver a correr con la formación 'telefónica'. El estelar escarabajo boyacense, de 33 años, será uno de los 'capos' de la escuadra española y, tras un año de inactividad, espera recuperar las sensaciones para sumar podios a su notable palmarés.

Quintana Rojas recibió una oportunidad de Eusebio Unzué y no va a desaprovecharla. Después del escándalo en el Tour de Francia 2022, donde la Unión Ciclista Internacional lo descalificó por la presencia de tramadol en unas muestras de sangre, el pedalista criado en Cómbita 'pasará la página' para centrarse en los inminentes retos deportivos.

Este jueves 21 de diciembre, el Movistar Team hizo su presentación oficial para la campaña 2024 del WorldTour y 'Nairoman' fue uno de los protagonistas. "Estoy contento de volver a casa y aún más en este día con este importante evento. Pocas personas creían que pudiera volver y la verdad es que yo también estoy sorprendido. Lo más importante es que inicia una nueva etapa para mí", empezó diciendo el ganador del Giro de Italia y Vuelta a España.

Nairo Quintana le agradeció a los colombianos que lo apoyaron

"En Colombia siempre me han apoyado, pero también he recibido el cariño de personas que están en otras partes del mundo. Por eso, estoy aquí para disfrutar y contribuir a que el equipo le pueda dar nuevas alegrías a todos los apasionados del Movistar", agregó el corredor boyacense, quien superó la controversial salida del Arkéa-Samsic.

Nairo Quintana reveló sus sentimientos por volver a competir

"Me siento muy feliz de volver a competir para una marca que me ha apoyado mucho en los últimos años y que llevo en mi corazón. Tengo que ser sincero con ustedes porque debo reencontrarme, el Giro de es una carrera que he disputado pocas veces, pero me gusta mucho. Conozco mejor la Vuelta porque es una carrera que se realiza en nuestra casa. Tenemos una gran responsabilidad como equipo y por mi parte debo aportar mucho", concluyó.