Imane Khelif tuvo sorprendente cambio de 'look' tras ganar en los Juegos Olímpicos y dejó picante mensaje

Los Juegos Olímpicos de París 2024 dejaron un sinnúmero de imágenes emotivas con las victorias de miles de atletas que compitieron en cada una de sus disciplinas.

No obstante, las polémicas también se vivieron en estas justas deportivas, dejando la de Imane Khelif, boxeadora argelina que se llevó el oro, como una de las más escandalosas en la historia.

La deportista, que ganó la final en peso wélter (-66 kg) en los JJ OO de París-2024, fue víctima en redes sociales de una campaña de odio y desinformación, donde se dudaba de su género e incluso la tildaron de ser un 'hombre'.

Según la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), Khelif no superó un test destinado a establecer su género. La IBA, que no es reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI), rechazó precisar qué tipo de prueba le había realizado.

Imane Khelif sorprendió con cambio de imagen

Ahora bien, tras haberse terminado los Juegos Olímpicos, la argelina decidió sorprender a sus seguidores con un cambio de look que generó reacciones positivas.

No obstante, Khelif aclaró en su publicación que su cambio no lo hizo por "presión social" o por demostrar que es "una mujer".

En la publicación, que tuvo colaboración con un salón de belleza se puede leer: "Para conseguir su medalla no tuvo tiempo que perder en salones de belleza o compras. Ella nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su existencia"

Y agregan: "Iman, al cambiar su apariencia, no buscó cambiar su apariencia para encajar en los moldes en los que el mundo quiere atraparnos. Su mensaje es mucho más profundo: la vestimenta no hace al monje y la apariencia no revela la esencia de una persona. Puede ser femenina y elegante cuando quiere, pero sobre el ring no necesita adornos ni tacones altos. Solo necesita estrategia, fuerza y ​​pegada, que es la esencia de su personalidad".

Mensaje para sus detractores

Finalmente, en la publicación se puede leer un fuerte mensaje hacia los rivales que enfrentó la argelina, en especial a la italiana Angela Carini, quien se retiró de una pelea alegando.

"La italiana nos ha demostrado que incluso aquellos que lloran en los patios de la escuela, aquellos que inventan mentiras para robar la comida ajena, pueden encontrarse en el ring. Iman es hermosa, no porque hoy esté vestida, sino porque está bien arreglada", concluyen.