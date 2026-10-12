El pádel en Colombia explota: 25.000 jugadores y llega a Bogotá

El pádel vive un momento de expansión sin precedentes en el territorio nacional. Actualmente, la disciplina ya suma cerca de 25.000 jugadores activos y recurrentes en Colombia, consolidando un mercado que destaca con 687 canchas y 233 clubes distribuidos en más de 50 ciudades del país. En medio de este auge, la capital colombiana se alista para acoger uno de los eventos deportivos más importantes del año: la primera edición del Colombia Padel Fest 2026.

El festival celebrará su gran cierre en el Palacio de los Deportes de Bogotá entre el 20 y el 22 de noviembre. La programación incluirá una exhibición estelar de figuras históricas de este deporte. Entre los invitados de honor sobresale la argentina Delfina Brea, actual número uno del ranking mundial femenino de la Federación Internacional de Pádel (FIP), quien cerró la última temporada en la cima junto a la española Gemma Triay tras conquistar nueve títulos, incluyendo los Majors de Roma, París y Acapulco.

Junto a Brea estará el legendario argentino Fernando Belasteguín, quien se mantuvo como número uno del mundo durante 16 años consecutivos (2002-2017) y concluyó su carrera profesional con 230 títulos en 286 finales. A ellos se sumará su compatriota Juan Martín Díaz, con quien compartió 13 temporadas en la cúspide del ranking mundial acumulando 170 títulos como pareja. La constelación de estrellas invitadas se completa con los españoles Javier Barahona y Carmen Goenaga, además de nuevos nombres que la organización tiene por anunciar.

La magnitud de este evento refleja el crecimiento sostenido de la disciplina. De acuerdo con las cifras de la FIP citadas por los organizadores, más de 75.000 personas han tenido algún tipo de contacto con el pádel en Colombia, mientras que la base de practicantes recurrentes continúa en ascenso hasta rozar los 25.000. A escala global, la federación estima que ya existen más de 35 millones de jugadores.

Antes de llegar a la gran cita en Bogotá, el festival impulsará la competencia nacional a través del CPF Championship, un circuito que durante el mes de octubre recorrerá cuatro ciudades del país con torneos en 10 categorías divididas en ramas masculina y femenina. Las paradas confirmadas incluyen el Locos X Pádel en Bogotá, Match Pádel en Cúcuta, Las Olas en Cartagena y Premier Pádel en Medellín. Los campeones de cada región avanzarán al Master Nacional, instancia que definirá a los representantes que disputarán la fase final en la capital.

El cierre del festival en Bogotá se llevará a cabo apenas dos semanas después del Mundial de Pádel por selecciones que la FIP disputará en Doha. Para recibir este espectáculo, el Palacio de los Deportes contará con una cancha de 20 por 10 metros bajo estándares internacionales, acompañada de zonas de hospitalidad y una agenda musical.

En palabras de Andrés Gallardo, CEO de Colombia Padel Fest, traer a la número uno del mundo y a los referentes que marcaron una era responde al objetivo de mostrarle al país el más alto nivel competitivo de este deporte. De esta forma, Colombia se afianza en el mapa internacional del pádel, uniendo el talento local con leyendas vivas de la disciplina.