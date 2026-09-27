El pádel continúa ampliando su presencia en los escenarios deportivos de Bogotá y quienes quieran practicarlo en espacios administrados por el Distrito pueden acceder a las canchas disponibles en los parques El Salitre y San Cristóbal. Para utilizar estos escenarios es necesario realizar previamente una reserva a través del Portal Ciudadano del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

La reserva permite organizar el uso de las canchas y garantizar la rotación de los usuarios. El ingreso únicamente está autorizado cuando la reserva haya sido validada en el Portal Ciudadano, por lo que no basta con acudir directamente al escenario deportivo para intentar utilizarlo.

¿Cómo reservar una cancha de pádel del IDRD en Bogotá?

El primer paso es registrarse en el Portal Ciudadano del IDRD, plataforma mediante la cual los usuarios pueden consultar y gestionar servicios relacionados con la oferta deportiva y recreativa del Distrito. Allí se realiza el proceso correspondiente para reservar una cancha de pádel en los parques habilitados.

De acuerdo con las condiciones informadas por el IDRD, cada usuario puede reservar hasta cuatro sesiones por semana. La práctica libre en las canchas de pádel de El Salitre y San Cristóbal se organiza en espacios de dos horas, mientras que cada sesión operativa tiene una duración de 55 minutos, dejando los cinco minutos restantes para organizar el escenario y preparar el ingreso del siguiente grupo.

Los usuarios pueden ingresar hasta cinco minutos antes de la hora reservada para realizar el registro, prepararse y hacer el calentamiento. También existe una tolerancia de diez minutos después del inicio de la reserva; una vez superado ese periodo, la reserva será cancelada. El IDRD señala que no se reponen sesiones por inasistencia, excepto en casos de incapacidad médica o calamidad doméstica debidamente certificadas.

¿Qué requisitos hay para jugar pádel en las canchas del Distrito?

Para ingresar a las canchas es obligatorio utilizar ropa deportiva y calzado adecuado. También está prohibido quitarse la camiseta o permanecer con el torso descubierto. Entre las restricciones establecidas se encuentra el consumo de cigarrillos, bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas y esteroides dentro del escenario.

Quienes realicen la reserva manifiestan estar afiliados y activos a una EPS y encontrarse en condiciones físicas, psicológicas y sociales aptas para desarrollar actividad física. Además, el IDRD recomienda que cada participante lleve sus propios implementos, entre ellos palas y bolas de pádel, así como los demás elementos necesarios para la práctica.

También existen reglas relacionadas con el cuidado de la infraestructura. Los usuarios deben hacer un uso responsable de las instalaciones, particularmente de los cerramientos de vidrio templado, y evitar golpes intencionales, impactos o colocar objetos que puedan provocar fisuras, daños estructurales o riesgos para otras personas.

Dentro de las prohibiciones también están prestar servicios de entrenamiento personalizado, vender productos o servicios, modificar la disposición de los elementos de la cancha sin autorización, ingresar mascotas, utilizar lenguaje ofensivo o desarrollar conductas violentas. Cualquier daño o falla debe ser informado inmediatamente al personal encargado.

El aforo debe respetar el número de personas autorizado para cada cancha o modalidad. El IDRD tampoco asume responsabilidad por objetos perdidos, robados o dañados cuando hayan sido dejados sin supervisión. El servicio de parqueadero, además, no hace parte de la reserva de la cancha y cualquier uso de estacionamientos administrados por terceros queda bajo responsabilidad del usuario y del operador correspondiente.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.