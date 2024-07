Todos contra Vinicius Jr.: Fuertes críticas de las glorias del fútbol brasileño

La crisis en la selección de fútbol de Brasil se intensifica, y Vinicius Junior se encuentra en el centro de las críticas de las glorias del fútbol brasileño. Romario, uno de los grandes íconos del fútbol mundial, se ha unido a las voces de Ronaldo y Ronaldinho para cuestionar el rendimiento del joven jugador.

"Vinicius no es ese jugador que hace ganar a Brasil", declaró Romario en el podcast Barba Cast, subrayando las dudas sobre la capacidad del extremo del Real Madrid para liderar a la selección en estos momentos difíciles.

La fractura de una Selección Brasil que está de capa caída

La eliminación de Brasil en la Copa América ha dejado una profunda huella. El equipo de Dorival Junior ha sido blanco de severos cuestionamientos, y las palabras de Romario y Ronaldo reflejan una fractura generacional dentro de la selección. Mientras Vinicius brilla en el Real Madrid, con una temporada destacada que incluye tres títulos y goles cruciales, su rendimiento con la pentacampeona del mundo deja mucho que desear.c

Ronaldo se sumó a las críticas contra Vinicius Jr.

Ronaldo, otra leyenda del fútbol brasileño, ya había expresado su escepticismo. "Vinicius no es Jogo bonito. Lo siento, pero es la realidad. El último Jogo bonito se llama Neymar Jr.", afirmó, señalando que aunque Vinicius es un gran jugador, no representa el estilo distintivo de Brasil. Esta crítica se suma a la presión sobre Vinicius, quien aún no ha logrado replicar su éxito en el Bernabéu con la selección brasileña.

Las constantes comparaciones con Neymar Jr.

Las comparaciones con Neymar son inevitables y, según Romario, injustas para Vinicius. "El único jugador brasileño que dices ‘si hace lo que es capaz, Brasil será campeón’ es Neymar", afirmó. Los números hablan por sí solos: mientras Vinicius ha anotado en 24 de sus 39 encuentros con el Real Madrid esta temporada, solo ha logrado 5 goles y 5 asistencias en 33 partidos con Brasil. Esta disparidad alimenta las críticas y las expectativas sobre el joven delantero.

No solo su rendimiento en el campo ha sido cuestionado. Pintinho, otro exfutbolista brasileño, ha criticado a Vinicius por sus comportamientos "provocadores". Pintinho, quien jugó la Copa América con Brasil en 1979, se mostró en desacuerdo con el enfoque de Vinicius sobre el racismo y cuestionó su profesionalismo.

"Él es un jugador que salió del Flamengo, vino para acá y la gente le daba todo el apoyo del mundo. Pero empezó con el tema del racismo... Yo llevo aquí 44 años y a mí nunca me han dicho 'negro'", declaró Pintinho.

Vinicius Junior se enfrenta a un desafío monumental. A sus 23 años, carga con las expectativas de una nación que no ha ganado un Mundial en dos décadas. Mientras continúa brillando en el Real Madrid, necesita encontrar la forma de trasladar ese éxito a la selección brasileña. Las críticas de las leyendas del fútbol brasileño subrayan la urgencia de este desafío. ¿Podrá Vinicius superar las expectativas y convertirse en el líder que Brasil necesita? Solo el tiempo lo dirá.

En el horizonte, la próxima Copa del Mundo y los torneos internacionales serán el verdadero test para Vinicius. Por ahora, las glorias del fútbol brasileño observan y esperan, con la esperanza de que el joven prodigio pueda finalmente cumplir con el legado de la Verdeamarelha.