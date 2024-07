Juan Fernando Quintero hizo fuertes coqueteos con equipo del FPC: “Es coger el teléfono”

Uno de los jugadores que ha encendido el mercado de fichajes en el fútbol colombiano es Juan Fernando Quintero, quien en la actualidad se encuentra concentrado con la Selección Colombia en la Copa América, pero que ha tenido la oportunidad de hablar de lo que será su futuro deportivo, el cual todavía se encuentra incierto.

Las declaraciones de Juan Fernando Quintero se dieron luego del triunfo de la Selección Colombia cinco goles a cero contra Panamá, y en donde el volante logró sumar sus primeros minutos en el torneo internacional, dejando buenas sensaciones entre todos los seguidores del cuadro cafetero.

Juan Fernando Quintero realizó coqueteos con Junior

En medio de la zona mixta, Juan Fernando Quintero fue cuestionado sobre su paso por el Junior de Barranquilla, el cual fue sin pena ni gloria, lo que desató una fuerte polémica entre todos los seguidores del cuadro tiburón, quienes reprocharon la cantidad de dinero que gastaron las directivas en el volante.

“Siempre, el cariño ha sido grandísimo, cuando me fui se hablaron muchísimas cosas, pero la gente sabe lo que es, don Fuad Char sabe, Alejandro también. La puerta siempre está abierta. No he hablado, pero no es, sino coger el teléfono y ahí estamos”, fueron las declaraciones de JuanFer en conversación con Habla Deportes.

Cabe mencionar que en semanas anteriores se había mencionado que Juan Fernando Quintero tendría pensado regresar al fútbol colombiano y por tal motivo habría llamado a Fuad Char, máximo accionista del Junior, para poder llegar a un acuerdo y pueda volver a vestir la camiseta del cuadro rojiblanco. Sin embargo, esta información no fue confirmada por ninguna de las fuentes.

Miguel Borja y su anécdota con Juan Fernando Quintero en el penalti vs. Panamá

Borja, quien no anotaba con la 'amarilla' desde el 23 de marzo de 2022 (triunfo 3-0 vs. Bolivia), quería cortar esa 'sequía' y volver a festejar con Colombia. Para poder cobrar el penalti, tuvo que persuadir a Quintero. "Le dije que era mi hermanito. Apenas le dije eso, le toqué el corazón, la fibra, y me lo dejó", contó el 'Colibrí' en una conversación con Caracol Radio.

"Yo lo dije hace dos o tres meses atrás, en River Plate, que estoy compitiendo conmigo mismo. Cuando cogí el penalti pensé en los 23 goles y que podía hacer 24. Eso me da mucha tranquilidad, con base a eso sigo esforzándome y espero que sean muchos más en la Selección", concluyó el atacante nacido en Tierralta, de 31 años.