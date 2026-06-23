CANAL RCN
Deportes

🔴EN VIVO🔴 Croacia 0 vs. Panamá 0, por el Mundial 2026: siga aquí el partido en directo

Croacia y Panamá necesitan una victoria para repuntar en el grupo L de la Copa del Mundo. ¡Conéctese con las emociones!

Foto: AFP.

Nicolás Forero

junio 23 de 2026
04:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 23 de junio de 2026, Croacia y Panamá jugarán su segundo partido de la Copa del Mundo que se está disputando en Canadá, Estados Unidos y México.

🔴EN VIVO🔴 Francia 3 vs. Irak 0, por el Mundial 2026: reviva los mejores momentos del partido
RELACIONADO

🔴EN VIVO🔴 Francia 3 vs. Irak 0, por el Mundial 2026: reviva los mejores momentos del partido

El balón rodará a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Estadio Toronto, que está habilitado para aproximadamente 45.000 espectadores.

¿Cómo les fue a Croacia y a Panamá en el debut del Mundial 2026?

Tanto Croacia como Panamá perdieron en su primer partido de la Copa del Mundo 2026.

Los croatas se midieron vs. la Inglaterra de Tuchel y cayeron 4-2.

El primer tiempo finalizó 2-2 con goles de Harry Kane (12' y 42'), Martin Baturina (36') y Petar Musa (45+5').

Sin embargo, Jude Bellingham (47') y Marcus Rashford (85') aumentaron la ventaja para Inglaterra en los últimos 45 minutos.

Entre tanto, Panamá jugó vs. Ghana en el Estadio Toronto y perdió en una de las últimas jugadas del partido.

El seleccionado de Ghana aprovechó un contragolpe, avanzó por el costado izquierdo hasta llegar al área y, tras un balón cruzado, Caleb Yirenkyi lo empujó en solitario al minuto 90+5 y gritó la anotación de la victoria.

Así está el grupo L del Mundial 2026, en el que se encuentran Croacia y Panamá

Luego de la primera fecha, Inglaterra quedó como el líder del grupo L.

El panorama está así antes del desenlace de la nueva fecha que se disputará:

  1. Inglaterra: 3 puntos (+2).
  2. Ghana: 3 puntos (+1).
  3. Panamá: 0 puntos (-1).
  4. Croacia: 0 puntos (-2).

¿Cuándo jugarán Croacia y Panamá por la fecha 3 del Mundial 2026?

El último partido de Croacia y Panamá en la fase de grupos de la Copa del Mundo será el sábado 27 de junio.

🔴EN VIVO🔴 Inglaterra 0-0 Ghana Mundial 2026: siga en directo el duelo por el grupo L
RELACIONADO

🔴EN VIVO🔴 Inglaterra 0-0 Ghana Mundial 2026: siga en directo el duelo por el grupo L

A las 4:00 de la tarde, en el Estadio Filadelfia, los croatas jugarán vs. Ghana.

Mientras tanto, a la misma hora, pero en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Panamá será rival de Inglaterra.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

¿Quién es el jugador más joven y el más veterano de la Selección Colombia en el Mundial?

Mundial de fútbol

Tras su doblete con Portugal, estos son los goles que necesita Cristiano Ronaldo para igualar a Messi en los mundiales

Selección Colombia

Así era Gustavo Puerta cuando empezó a jugar fútbol: "Un gordito", recuerda su padre

Otras Noticias

Consejo Nacional Electoral

¿Cómo avanza el conteo final de la elección presidencial? Esto dijo el Consejo Nacional Electoral

El Consejo Nacional Electoral reporta coincidencia casi total entre el preconteo y el escrutinio oficial.

Astrología

Esto pasaría en Colombia con Abelardo de la Espriella como presidente electo, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente analizó qué podría ocurrir a nivel económico y de seguridad. ¿Qué fue lo que reveló?

Dólar

Nuevo cambio importante en el precio del dólar en el cierre de hoy 23 de junio de 2026: así se cotizó

Brasil

Turistas quedaron atrapados en una favela en medio de un operativo contra narcos en Río de Janeiro

Enfermedades

Brote de Ébola en el Congo supera las 250 muertes y registra más de mil casos