🔴EN VIVO🔴 Croacia 0 vs. Panamá 0, por el Mundial 2026: siga aquí el partido en directo

Este martes 23 de junio de 2026, Croacia y Panamá jugarán su segundo partido de la Copa del Mundo que se está disputando en Canadá, Estados Unidos y México.

El balón rodará a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Estadio Toronto, que está habilitado para aproximadamente 45.000 espectadores.

¿Cómo les fue a Croacia y a Panamá en el debut del Mundial 2026?

Tanto Croacia como Panamá perdieron en su primer partido de la Copa del Mundo 2026.

Los croatas se midieron vs. la Inglaterra de Tuchel y cayeron 4-2.

El primer tiempo finalizó 2-2 con goles de Harry Kane (12' y 42'), Martin Baturina (36') y Petar Musa (45+5').

Sin embargo, Jude Bellingham (47') y Marcus Rashford (85') aumentaron la ventaja para Inglaterra en los últimos 45 minutos.

Entre tanto, Panamá jugó vs. Ghana en el Estadio Toronto y perdió en una de las últimas jugadas del partido.

El seleccionado de Ghana aprovechó un contragolpe, avanzó por el costado izquierdo hasta llegar al área y, tras un balón cruzado, Caleb Yirenkyi lo empujó en solitario al minuto 90+5 y gritó la anotación de la victoria.

Así está el grupo L del Mundial 2026, en el que se encuentran Croacia y Panamá

Luego de la primera fecha, Inglaterra quedó como el líder del grupo L.

El panorama está así antes del desenlace de la nueva fecha que se disputará:

Inglaterra: 3 puntos (+2). Ghana: 3 puntos (+1). Panamá: 0 puntos (-1). Croacia: 0 puntos (-2).

¿Cuándo jugarán Croacia y Panamá por la fecha 3 del Mundial 2026?

El último partido de Croacia y Panamá en la fase de grupos de la Copa del Mundo será el sábado 27 de junio.

A las 4:00 de la tarde, en el Estadio Filadelfia, los croatas jugarán vs. Ghana.

Mientras tanto, a la misma hora, pero en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Panamá será rival de Inglaterra.