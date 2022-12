Mauro Silva: “Brasil tiene el equilibrio necesario de los grandes equipos para ganar”

¿Qué balance hace de lo que va del Mundial?

Me ha gustado mucho la intensidad y selecciones como Francia, que está muy fuerte. También ha habido sorpresas, como lo que pasó con España y Alemania, pero así es un Mundial, es una competición muy difícil.

En el aspecto táctico, ¿qué diferencias percibe entre el Mundial que ganó en 1994 y el actual?

El fútbol ha cambiado mucho en los últimos años por la intensidad de los partidos, los aspectos científicos, el estudio y la mejor preparación física de los jugadores. Descansan más y se alimentan mejor. Aquí también influye la hora del partido. Por ejemplo, en el 94, para jugar en California al mediodía, mojaban el césped y rápidamente se ponía seco otra vez, por lo que el balón no iba tan rápido. Aquí creo que, por los horarios y la temperatura, estamos viendo partidos con más intensidad y eso me gusta. Tácticamente hay algunas variables interesantes de selecciones que optan por empezar el juego desde atrás. Hoy vemos mucho eso. Insisten en atraer al equipo contrario. Y está muy bien, para encontrar más espacios. En el 94 no veíamos estas posturas en el juego. Hoy vemos que eso predomina bastante.

Mauro Silva es uno de los máximos ídolos en la historia del Deportivo La Coruña. Jugaba de Mediocampista defensivo. / Foto: AFP

¿Qué análisis hace hasta ahora de la selección de Brasil?

Hasta ahora se va visto muy bien. Tite es un gran entrenador, para mí está haciendo un gran trabajo. Tiene el equilibrio necesario de los grandes equipos para ganar: fortaleza defensiva y mucho poder ofensivo. Brasil puede ganar, pero está Francia, Argentina, Portugal e Inglaterra. El Mundial es la competición más difícil que he jugado, es extremadamente difícil.

¿Cuáles son las mayores fortalezas de Brasil?

Las variables ofensivas que tiene. No solo por calidad, que tenemos, sino por cantidad. Por ejemplo, sale Vinicius Junior y está Gabriel Martinelli, sale Rafinha y entra Antony. Tenemos recambio y jugadores con mucha capacidad de improvisación y velocidad. Y esto hace la diferencia en el fútbol, es lo que quieren todos los entrenadores. Y defensivamente somos fuertes con Thiago Silva, Marquinhos, Militao y con Casemiro por delante, que es una roca muy potente.

¿El hecho de que Richarlison sea el centrodelantero le sorprendió?

No, porque Tite está ahí con ellos y es quien mejor es capaz de valorar cómo está cada uno y el Mundial es para quien esté en el mejor momento. Cuando encuentras la solución, está bien; si no, hay que cambiar. Porque son siete partidos: o cambias o te vas para la casa. Así que me parece bien lo que está haciendo.

