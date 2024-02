"Si hubiese sido otro país es gol": escándalo en Preolímpico por gol anulado a Venezuela

Venezuela estaba siendo la selección sensación y revelación en el Preolímpico sub-23 en busca de un cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Los dos clasificados aún no están definidos y quedarán resueltos recién en la última fecha del cuadrangular este domingo, con los cuatro equipos con chances de lograr el objetivo.

La 'vinotinto' estuvo a nada de dar un paso importantísimo dando una verdadera sorpresa venciendo a Brasil, o al menos sacar un empate, pero un gol de Guilherme Biro al minuto 88 ahogó la ilusión. Ahora deben ganarle el domingo a Paraguay y esperar resultados para alcanzar un cupo a la cita olímpica a mitad de año.

Si bien, haciendo un paneo histórico, era esperable la derrota, el resultado duele -y bastante- en Venezuela. A pesar de comenzar perdiendo, lo pudo ganar remontando el marcador, pero el VAR anuló un golazo de Matías Lacava por un fuera de juego que ha encendido la polémica a nivel internacional.

Polémica por gol anulado a Venezuela contra Brasil

Venezuela empató el marcador 1-1 al minuto 67 y cinco más tarde, al 72, se puso en ventaja con un gol que vino tras una gran jugada colectiva de contragolpe. La acción la inició con un pase largo al vació para el pique de José Riasco, quien aguantó ante la marca de un rival. El delantero hizo un pase a atrás hacia el borde del parea para Jovanny Bolívar, que en lugar de pegarle al arco, engañó a los jugadores de Brasil con un taco para la llegada de Lacava.

El mediocampista sacó un potente remato directo al arco y venció al arquero Mycael, desatando la euforia en todo el estadio, pero la felicidad duró poco y la amargura volvió con la decisión del VAR de revisar la jugada, pues en el remate, el balón pasó cerca de un jugador venezolano en fuera de lugar que estaba ubicado por delante del arquero, por lo que los árbitros interpretaron que había obstrucción en la vista de Mycael, por lo que intervino en la jugada.

La decisión ha generado opiniones divididas, pero el debate en redes sociales se ha inclinado en que no había fuera de lugar puesto a que el remate de Lacava no vino de cerca del arquero, sino que fue desde fuera del área, por lo que Mycael tenía margen para ver la dirección de la pelota, e incluso, él mismo ya se había lanzado antes de que el balón pasara cerca del jugador venezolano, por lo que no hubo tanta obstrucción.

Si tan solo hubiera contado este gol. 😩



Disfrutas el #PreolimpicoXTeleven pic.twitter.com/IFoI1tZezY — Teledeportes (@Teledeportes_10) February 9, 2024

"Si hubiese sido otro país es gol, pero como es Venezuela..."

Al respecto, el propio Matías Lacava se refirió en zona mixta después del partido y lanzó una frase que enardeció la polémica: "Si hubiese sido otro país es gol, pero como somos Venezuela... Ya pasó, toca pensar en el próximo partido que es lo más importante ahora mismo. No podemos cambiar el pasado, pero sí pensar en el futuro, en lo que se viene".