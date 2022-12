¿España se dejó ganar de Japón?: la teoría 'no tan descabellada' de Hugo Sánchez

España se clasificó con sufrimiento para octavos de final del Mundial de Catar el jueves, pese a perder 2-1 con la matagigantes Japón, que remontó para pasar como líder del grupo E por delante de la Roja.

Álvaro Morata abrió el marcador (11), pero Ritsu Doan (48) y Ao Tanaka (51) dieron la vuelta al marcador para poner a Japón como primero de grupo en octavos, donde le espera Croacia, segunda clasificada del grupo F, tras empatar este miércoles 0-0 con la eliminada Bélgica.

Los nipones arrebataron el liderato de la llave a la Roja, que pudo quedarse con el segundo puesto gracias a la victoria de Alemania 4-2 sobre Costa Rica en el otro encuentro del grupo.

La Roja se medirá en la siguiente fase a Marruecos, vencedor del grupo F, evitando a Croacia, quien se enfrentará a Japón.

A pesar de clasificar segunda en su grupo, la selección española evitó a Croacia, selección finalista de la pasada Copa del Mundo 2018 y también a Brasil en unos posibles cuartos de final.

Por esa razón, el futbolista mexicano Hugo Sánchez sorprendió al hacer la siguiente afirmación:

“¿Tú me aseguras que España salió a buscar este resultado, para buscar evitar a Brasil en los cuartos de final?”, lo preguntó al periodista David Faitelson, conductor de la cadena ESPN, y agregó lo siguiente:

“Yo te aseguro. No estaba ahí; no estoy en la mente de Luis Enrique, pero Luis Enrique habrá pensado cuál era la fórmula para evitar, en los cuartos de final, a Brasil. Hay riesgo, sí, y ese riesgo te lo juegas”

El exjugador mexicano mantuvo su posición respecto a que España se dejó ganar de Japón y aunque Luis Enrique “no lo va a decir nunca, los técnicos no vamos a decir nunca ‘me dejé ganar’. Simplemente es ‘prefiero esto’”.

En contexto: declaraciones Luis Enrique tras la derrota contra Japón

Japón se llevó el liderazgo del Grupo E y dejó a España como segunda (2-1) tras voltear el marcador después de la Roja entrara "en modo colapso", afirmó el seleccionador español, Luis Enrique, tras el partido en rueda de prensa.

"En el descanso hemos hablado que van a venir a atacar, que no tienen nada que perder y no hemos sabido gestionarlo, hemos entrado en modo colapso, y si tienen que meternos dos goles más, lo habrían hecho. No tengo nada que celebrar", dijo un serio Luis Enrique.

Luis Enrique aseguró que no supo durante el encuentro que durante unos minutos estuvieron eliminados (cuando Costa Rica ganaba por 2-1) "si no me habría dado un infarto".

Preguntado por el segundo gol, sobre si la pelota había salido o no, el seleccionador español afirmó que "he visto una foto que debe estar trucada o manipulada, no puede ser que esa foto sea verdad. No tengo nada que decir. Menos mal que el equipo entra en modo colapso una vez cada cuatro años, sino el nene no aguanta".