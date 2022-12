Fin a la discusión: el concepto óptico que explica por qué el gol de Japón es válido

El escándalo del Mundial de Catar 2022 está muy lejos de tener que ver con los protestas y demás situaciones ajeno a lo deportivo que han adornado con especial particularidad a esta edición de la fiesta orbital. La que se lleva el título es la que ocurrió esta tarde de jueves en el partido entre Japón y España.

De manera sorpresiva, los 'nipones' vencieron 2-1 a la 'furia roja' y clasificó a octavos de final en el primer lugar del grupo E. El partido empezó con los ibéricos arriba en el marcador, pero en un parpadeo, los asiáticos remontaron ejerciendo su intensidad y rapidez que ya se volvió su carta principal en ataque en esta Copa del Mundo.

No obstante, la enorme victoria de Japón se ha visto empañada con una acción que ha causado un revuelo mundial por lo dudosa que fue y es que, a los ojos de todos los mortales, pareciera que el balón traspasa la raya final y sale del campo en el momento en el que Kaoru Mitoma lanza un centro raso atrás para que Ao Tanaka empujara la pelota al fondo de la red.

Y es que las imágenes fotográficas y de video de costado hacen ver claramente al balón fuera del campo en su superficie, pero el VAR y el árbitro se ampararon bajo el chip tecnológico de la pelota, que indicó que no pasó la raya final en su totalidad.

Entonces, ¿por qué el gol fue válido? Para explicar esto primero hay que tener claro que el reglamento de la Fifa advierte que para dar por fuera el balón de la cancha, éste debe salir en su totalidad, esto quiere decir que no basta con que no toque la línea, sino que los costados laterales del esférico también estén por fuera.

Ahora bien, tal parece que la decisión de convalidar el tanto para Japón fue correcta, ya que explicado lo anterior, el balón no salió al 100% de la cancha. Sí, las imágenes no mienten, pero si engañan un poco la visión periférica y es que aunque pareciera que el balón si salió, hay una teoría que explica por qué no fue así.

El concepto óptico que explica el gol de Japón

El ángulo parallax o paralaje es la desviación angular de la posición aparente de un objeto, dependiendo del punto desde donde se está viendo tal objeto.En este caso, si se mira desde los costados laterales -como lo han sido las fotos difundidas de la jugada- pareciera que el balón salió de la cancha.

La única forma de determinar si en verdad está en línea o no es desde un plano cenital, en el que el plano focal es paralelo al suelo. Es decir, que la imagen del balón debe ser vista desde un ángulo de 90 grados para ver con exactitud la posición en la que estaba. Al verla de esta manera, se evidencia como uno de los costados del esférico y que no están en el suelo, están sobre la raya final y hacen que la pelota no salga completamente de la cancha. Así las cosas, el gol de Tanaka para Japón fue absolutamente legal.

¡NO SE PUEDE DETERMINAR, A OJO, SI EL BALÓN SALIÓ O NO!



Me refiero al 2do de Japón ante España, que eliminó a Alemania.



Hay un ángulo, llamado Parallax, que crea un efecto visual.



Salvo ver la acción desde un plano cenital (y no lo hay), imposible confirmar una cosa o la otra pic.twitter.com/6vJh06yzwr — Paolo Arenas (@PaoloArenas) December 1, 2022