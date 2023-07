Mundial Femenino 2023: Estados Unidos debutó con goleada y es favorita para repetir el título

Estados Unidos impuso su superioridad ante Vietnam en su debut en el Mundial Femenino con una victoria por 3-0, mientras Inglaterra sufrió para ganar por la mínima diferencia al joven y aguerrido combinado de Haití. En el resultado sorpresa de la jornada, Japón se impuso 5-0 a Zambia, la mayor goleada registrada en los tres primeros días del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

En el último partido del sábado, Dinamarca logró una victoria por la mínima ante China (1-0). En el primer partido de la fecha, Estados Unidos mostró su supremacía y su disposición de ganar su tercer Mundial consecutivo con su cómoda victoria ante Vietnam.

La delantera Sophia Smith, en su primer Mundial mayor, fue la gestora del triunfo estadounidense con un doblete y asistencia en el Eden Park de Auckland.

Smith, de 22 años, abrió el marcador al minuto 14, y repitió en la segunda parte, poco después de la que la veterana Alex Morgan fallara un penalti.Designada mejor jugadora del torneo estadounidense en 2022, Smith volvió a ser decisiva en el tercer gol, en el que asistió a la capitana Lindsey Horan para que esta anotara en el minuto 77.

Un rato antes había entrado en la cancha Megan Rapinoe, emblema de esta selección y del fútbol femenino que consiguió así su partido número 200 como internacional.

"Creo que fue un buen comienzo para nuestro equipo en este torneo. También sé que tenemos mucho más que podemos ofrecer, mucho más que hacer, pequeñas cosas en las que trabajar", dijo Smith tras el partido.

Las dirigidas por Vlatko Andonovski desaprovecharon numerosas ocasiones ante una aguerrida Vietnam que evitó la humillación sentida por Tailandia en el inicio del Mundial de 2019 con una derrota por 13-0 ante las estadounidenses.

Las vigentes campeonas tienen margen de mejora en los siguientes partidos del grupo E contra Portugal y contra las subcampeonas de la anterior edición, Países Bajos.

Mientras las norteamericanas se fueron con una victoria para celebrar, las inglesas se retiraron insatisfechas con su triunfo escueto de 1-0 ante Haití. Georgia Stanway anotó el único gol del partido de penal en el minuto 29, en un duelo en el cual las inglesas se mostraron poco convincentes ante el joven equipo haitiano, que le pegó varios sustos a sus rivales.

El partido fue disputado en el Brisbane Stadium de Australia ante 44.000 espectadores, en su mayoría hinchas de Inglaterra, aunque también había una bulliciosa barra haitiana. Pese a su dominio territorial y a veces de posesión, 'The Lionesses' sufrieron para vencer a las caribeñas, y más bien las buenas actuaciones de su guardameta Mary Earps les permitieron asegurar los tres puntos.

Our @Lionesses get their #FIFAWWC campaign off to a winning start! 👏https://t.co/roshQ0uOkD