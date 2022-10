Exjefe del Arkéa liquidó a Nairo: "No es mi amigo y no quiero trabajar con él"

Mientras Nairo Quintana presentó su defensa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por la acusación del uso del tramadol, en el Arkéa Samsic parecen no recordarlo de la mejor manera y así lo dejó claro su exdirector deportivo, quien también abandonó el equipo francés.

Yvon Ledanois, quien dejará el Arkéa Samsic, en declaraciones al diario Ouest-France liquidó al ciclista colombiano.

"(Mi salida) No tiene nada que ver con él. Y sabes, no era amigo de Quintana. Yo era el director deportivo de Arkéa Samsic, no de Nairo. Ha corrido carreras en las que yo no era director deportivo, he corrido muchas carreras sin él... Desde que se fue, no he tenido una llamada suya y no la he buscado”

Además, asegurando que no era “amigo” del ciclista colombiano, Ledanois agregó que “trabajo sobre la base del afecto, pero hoy tengo más afecto por un Laurent Pichon que por un Nairo Quintana. Yo no le he hecho venir, no le he hecho marcharse, ¡y no es él quien me hace marchar!"

“No quiero trabajar con Nairo Quintana”

Por último, sobre el futuro del ciclista colombiano y la denuncia al colombiano sobre supuesto uso de tramadol, Yvon Ledanois fue contundente:

"No quiero trabajar con él, y no sé dónde irá. Estoy decepcionado, por supuesto, sí es verdad. Pero la primera persona a la que habría perjudicado es a Emmanuel Hubert, luego al equipo, a sus compañeros y después al personal. Tenía la confianza de todos... Si se demuestra que lo hizo mal, es una pena. Después, se está llevando a cabo una investigación, y me cuido de no dar una opinión. Humanamente hablando, me hubiera gustado recibir una llamada telefónica suya, que nunca recibí. Pero entonces, nunca espero nada de un ciclista"

