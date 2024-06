Fabián Sambueza tuvo un encontronazo con el presidente de Santa Fe: "Se enojó"

El sábado pasado, Atlético Bucaramanga se proclamó campeón del Apertura 2024 y le dio la primera estrella a la afición 'auriverde'. El equipo de Rafael Dudamel venció a Independiente Santa Fe en los penaltis y dio la vuelta olímpica en El Campín. Fabián Sambueza, uno de los artífices de este inédito título, tuvo un encontronazo con Eduardo Méndez.

Sambueza, quien ganó su tercera liga en el balompié colombiano (ya había dado dos vueltas olímpicas con Junior de Barranquilla), jugó un partidazo en Bogotá. El volante argentino, de 35 años, se reportó con una magistral asistencia en el gol de Jhon Emerson Córdoba y fue una 'pesadilla' para la defensa 'cardenal'.

El futbolista nacido Zapala, quien también fue campeón de la Superliga 2019 con el 'tiburón', festejó a rabiar el título. Después de que Aldair Quintana le atajara el penalti a Julián Millán, 'El Chino' se acercó a la tribuna donde estaba ubicado el público 'leopardo' y, en el camino, recibió una queja por parte del presidente de Santa Fe.

Recordemos que Sambueza tuvo dos etapas en el 'expreso rojo'. El exjugador de Temperley alcanzó a disputar 88 partidos (6.333' minutos) con Santa Fe, en los cuales se reportó con 11 goles y 15 asistencias.

Fabián Sambueza festejó el primer título de Atlético Bucaramanga

"Estamos felices, creo que sufrimos de más, un partido que ya teníamos controlado y al final se nos fue de las manos, pero bueno, Dios quiso que sea así. Y nos vamos felices porque salimos campeones de la cancha difícil contra un gran rival", empezó diciendo el '10' de los 'búcaros', en una conversación con 'Win Sports'.

"Me estaba calambrando todo (en los penaltis), me calambré el glúteo, imagínate lo que temblaba. Así que bueno, felices", agregó el mediocentro ofensivo surgido en Independiente de Neuquén.

Fabián Sambueza tuvo un encontronazo con Eduardo Méndez

"Me crucé al presidente de Santa Fe y se enojó porque lo festejé con la gente de Bucaramanga. No tengo nada contra la gente de Santa Fe. Es un club que yo intenté dar todo lo mejor de mi vida. La gente no me quiere, no sé por qué, pero bueno, quiero pedirle disculpas públicamente a él (el presidente Eduardo Méndez), a la gente. Y agradecerle también a toda la gente de Bucaramanga que viene y que son felices", concluyó.