“Falcao ya tomó una decisión sobre si llegará a Millonarios”

En los últimos días entre los aficionados del fútbol colombiano no se habla de otra cosa que del posible fichaje de Falcao García por parte de Millonarios y este martes 11 de junio se conocieron nuevos detalles entorno al ‘Tigre’ luego de que el periodista Juan Felipe Cadavid señalara que el goleador ya habría tomado una decisión.

En una conversación con sus seguidores mediante su canal de YouTube ‘Hablemos del Juego’, el periodista señaló que no se ha avanzado mucho después de la reunión que se llevó a cabo el jueves de la semana pasada con las directivas de Millonarios, pero que sí habrá otro encuentro serio en el que ya discutirían su contrato.

Detalles de Falcao García y Millonarios

“De fuentes directas. No se ha avanzado mucho respecto a la semana pasada en la primera reunión. Estoy a la expectativa de la segunda reunión. Que habían dicho sería virtual, pero ojo que es presencial”, dijo inicialmente el comunicador.

Respecto a lo que han sido las últimas horas de Falcao en sus vacaciones junto a su familia, Cadavid indicó que el delantero se encuentra en Miami y hasta allí viajarían directivas de Millonarios para reunirse formalmente con el goleador de la Selección Colombia.

“Falcao viajó a Santa Marta a ver a parte de su familia y luego viajó a Estados Unidos, a Miami, en donde va a pasar sus vacaciones con sus amigos más cercanos. Entonces la reunión podría darse en Estados Unidos. Eso habla del interés real que hay en Millonarios porque está interesado y avanzando en la forma”, añadió.

Finalmente, y lo más importante, el periodista indicó que una fuente cercana a Falcao García le dijo que él ya habría tomado una decisión y de ser así, esta sería positiva, pues han pasado muy pocas horas después del encuentro con la directiva de Millonarios y el ‘Tigre’ no tendría otra oferta tan pronta de otro club.

“Una fuente me dijo que ya Falcao había decidido y que tomó una decisión. ¿Cuál fue esa determinación? Es la duda del tema. Yo no sé. A él le dijeron que ya decidió. Si es así, yo creo que es un sí. Porque del viernes a acá no creo que haya llegado a ningún arreglo con algún otro equipo del mundo”, sentenció.