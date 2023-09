A Falcao no le sonríe la suerte en España: el Rayo le entregó una mala noticia

Pasan los días y la verdad es que crece la preocupación por la situación de Falcao García por su poca continuidad en Rayo Vallecano esta temporada contando lesiones y decisión técnica.

El colombiano está cruzando los últimos años de su carrera. En febrero de 2024 cumplirá 37 'abriles' y sabe que, al menos, esta podría ser su última temporada en Europa y por eso decidió quedarse a cumplir su contrato con Rayo Vallecano -que vence en junio- en vez de cumplir su sueño de jugar en Millonarios.

Y es que más allá del peso simbólico que tiene para el vestuario, Falcao parece no contar mucho en lo deportivo para el club madrileño. En lo que va de la presente campaña apenas ha disputado 20 minutos distribuidos en dos partidos, de cinco posibles, aunque en uno de ellos estuvo ausente por lesión.

Aprovechando el parón por los partidos de selecciones nacionales de septiembre, el Rayo jugó un amistoso contra Alcorcón el 7 de septiembre. El 'tigre' fue titular y disputó los 90 minutos, pero terminó el compromiso con problemas musculares.

En un momento se pensó que no era de gravedad, pero lo cierto es que pasan los días y García todavía no reaparece en cancha. Es más, durante la semana, en España se especuló con que el goleador samario volvería para el partido de este domingo contra Villarreal, pero después de mucha expectativa, finalmente no sucederá.

Falcao sigue lesionado en Rayo Vallecano

Este sábado, el entrenador Francisco Rodríguez habló en rueda de prensa y se refirió a la situación de los jugadores que actualmente están en el departamento médico, y aunque se esperaba una novedad en el caso de Falcao, el DT apuntó que todavía no está listo y por tanto no estará entre la lista de convocados.

"A este momento seguramente te puedo decir que Falcao no llega y Randy (Nteka) tampoco. El resto están disponibles al cien por cien", sentenció de manera clara.

Con esto queda la duda de si la lesión de Falcao García terminará pronto o dejará al 'tigre' más tiempo por fuera de las canchas. Tras Villarreal, Rayo Vallecano volverá a la acción el próximo miércoles contra Cádiz y habrá que esperar si el colombiano ahora sí estaría disponible.