Falcao visitó el camerino de la Selección Colombia: habló 'largo y tendido' con Jhon Córdoba

Este martes 26 de marzo, la Selección Colombia logró su prime triunfo en la historia contra Rumania. Radamel Falcao García, quien reside en Madrid, no se perdió las emociones en el Estadio Cívitas Metropolitano y también visitó el camerino de la 'tricolor'. El delantero del Rayo Vallecano habló con Néstor Lorenzo y Jhon Córdoba, quien usó el '9' en esta doble fecha y abrió el marcador en la capital española.

Falcao García no atraviesa su mejor momento deportivo, pues no ha tenido continuidad en el conjunto 'franjirrojo'. 'El Tigre' esperaba ver más acción tras la salida de Andoni Iraola (entrenador del Bournemouth) y la llegada de Francisco; sin embargo, eso no ocurrió. El delantero samario, de 38 años, ha jugado muy poco en la temporada 2023/24 y las cosas no cambiaron con Iñigo Pérez, su nuevo DT.

A la fecha, Rayo Vallecano ha disputado 29 partidos correspondientes a LaLiga. El goleador histórico de la Selección Colombia acumula escasos 128' minutos, distribuidos en 20 encuentros. No ha sido titular en ninguna jornada y se ha reportado con un gol (vs. Mallorca en el empate 2-2).

En Copa del Rey el panorama era otro, pero Falcao no fue titular en el duelo por los octavos de final contra Girona FC y su equipo quedó por fuera. En las fases previas, el 'cafetero' le había convertido un doblete al Atlético Lugones, una diana a Yeclano y una asistencia vital para eliminar a SD Huesca. Por su poco rodaje, Néstor Lorenzo no ha podido citarlo a la 'tricolor'.

Visita de Radamel Falcao García a la Selección Colombia

"¡La visita más especial, 'El Tigre' con nosotros! El Cuerpo Técnico de la Selección Colombia agradece la visita de nuestro ídolo Falcao. Y sí, lo teníamos que decir: ¡Viva Colombia, viva Falcao!", señaló la cuenta oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, en 'X'.

📸 ¡𝗟𝗮 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗮 𝗺𝗮́𝘀 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹, 𝗘𝗟 𝗧𝗜𝗚𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗡 𝗡𝗢𝗦𝗢𝗧𝗥𝗢𝗦! 🐯



El Cuerpo Técnico de la Selección Colombia agradece la visita de nuestro ídolo @FALCAO



Y sí, lo teníamos que decir: 𝑽𝑰𝑽𝑨 𝑪𝑶𝑳𝑶𝑴𝑩𝑰𝑨, 𝑽𝑰𝑽𝑨 𝑭𝑨𝑳𝑪𝑨𝑶 🫶… pic.twitter.com/wL5haNOQfQ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 27, 2024

El delantero con pasado en River Plate, Atlético de Madrid y Porto conversó con el estratega argentino y con Córdoba, quien 'heredó' el número 9 para esta doble fecha.

¿Cuándo fue la última vez que Falcao jugó con la Selección Colombia?

El próximo jueves 28 de marzo se cumplirá un año del último partido de 'Rada' con la 'amarilla'. Dicho encuentro lo protagonizaron la Selección Colombia y Japón, en el Yodoko Sakura Stadium. Falcao reemplazó a Rafael Santos Borré y jugó los últimos 17' minutos, del triunfo 1-2.

Falcao tiene 105 partidos con la Selección Colombia y sus 36 goles lo convierten en el goleador histórico del combinado nacional.