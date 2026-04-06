Tolima ya tiene fechas y horarios para los octavos de final de la Copa Libertadores

Mientras gran parte de la atención del fútbol colombiano se concentra en las finales de la Liga, Deportes Tolima continúa enfocado en un reto diferente. El conjunto pijao es el único representante del país que sigue en competencia en la Copa Libertadores y ya tiene definidas las fechas para afrontar los octavos de final del certamen continental.

En las últimas horas, la Conmebol confirmó oficialmente el calendario de esta fase, en la que el equipo dirigido por Lucas González tendrá que medirse con Independiente del Valle, uno de los clubes más competitivos del fútbol ecuatoriano en los últimos años.

La serie promete ser una de las más atractivas de la ronda. Ambos equipos buscarán asegurar un lugar entre los ocho mejores del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

El partido de ida se disputará el próximo 11 de agosto en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El encuentro comenzará a las 7:30 de la noche, hora colombiana, y será una oportunidad clave para que Tolima saque ventaja ante su afición.

Por su parte, el compromiso de vuelta quedó programado para el 18 de agosto en territorio ecuatoriano. El balón rodará a las 9:30 p.m. de Colombia y allí se definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final.

¿Puede Tolima seguir haciendo historia en la Libertadores?

Aunque el club no logró clasificar a las finales del fútbol profesional colombiano, su campaña internacional ha sido motivo de orgullo para los seguidores vinotinto y oro. El equipo supo competir durante la fase de grupos y ahora afronta un desafío de mayor exigencia.

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La presencia en los octavos de final confirma el crecimiento que ha tenido la institución en los últimos años. Además, le permite mantenerse en la conversación continental frente a rivales con importantes antecedentes internacionales.

Lucas González y su cuerpo técnico saben que cada detalle será determinante en una llave de ida y vuelta. Por eso, el objetivo será llegar en el mejor nivel posible al mes de agosto.

El sueño continental sigue más vivo que nunca

Para la afición tolimense, esta serie representa una nueva oportunidad de disfrutar noches internacionales en Ibagué. La expectativa es alta, especialmente porque el equipo es el único colombiano que continúa con vida en la Libertadores.

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Esa condición convierte a Tolima en el principal representante del país en el torneo y aumenta la ilusión de quienes esperan verlo avanzar de ronda. El respaldo de la hinchada será fundamental en el compromiso de ida.

Con las fechas ya establecidas, la cuenta regresiva comenzó. Deportes Tolima buscará aprovechar su localía, competir de igual a igual frente a Independiente del Valle y mantener vivo el sueño de seguir avanzando en la Copa Libertadores.