Las imágenes de Falcao con la selección Colombia que emocionaron a los hinchas

La concentración de la selección Colombia en Bogotá vivió un momento especial durante la tarde-noche de este martes 2 de junio. La visita de Radamel Falcao García despertó sonrisas, abrazos y recuerdos entre los jugadores del combinado nacional, que ultiman detalles antes de emprender su viaje hacia Estados Unidos para afrontar la Copa del Mundo de 2026.

El histórico delantero colombiano aprovechó que actualmente reside en la capital del país, donde milita con Millonarios, para compartir algunas horas con quienes fueron sus compañeros durante gran parte de su exitosa trayectoria con la camiseta tricolor.

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La presencia del ‘Tigre’ generó un ambiente de alegría dentro de la concentración y permitió revivir momentos que marcaron una de las etapas más importantes de la selección nacional en los últimos años.

La Federación Colombiana de Fútbol fue la encargada de compartir las imágenes del encuentro a través de sus plataformas digitales. En las fotografías se observó a Falcao acompañado de sus hijos, quienes también disfrutaron de una jornada especial junto a varios de los referentes del equipo que representará al país en la próxima cita mundialista.

¿Qué imágenes se llevaron toda la atención?

Como era de esperarse, varias de las fotografías rápidamente se hicieron virales entre los aficionados colombianos. Una de las más comentadas fue la que reunió a Falcao con Luis Díaz, una de las principales figuras de la actual generación de futbolistas que buscará dejar huella en el Mundial.

También llamó la atención el reencuentro con James Rodríguez, capitán de la selección y uno de los compañeros con los que el delantero samario compartió algunos de los capítulos más memorables de la historia reciente del fútbol colombiano. Las imágenes reflejaron la buena relación que mantienen los referentes de distintas generaciones y el respeto que existe hacia quien es considerado uno de los máximos ídolos del deporte nacional.

Además de las fotografías individuales, varias postales mostraron a Falcao junto al resto del plantel, protagonizando conversaciones, saludos y momentos de camaradería que fueron ampliamente celebrados por los seguidores de la selección.

Un referente que sigue cerca de la Tricolor

Aunque actualmente no forma parte de las convocatorias del equipo nacional, Falcao continúa siendo una figura de enorme influencia dentro del fútbol colombiano. Su legado con la selección, construido a lo largo de años de esfuerzo, goles y liderazgo, lo mantiene como un referente para muchos de los futbolistas que hoy integran la plantilla.

La visita del delantero dejó imágenes cargadas de simbolismo a pocos días del inicio de una nueva aventura mundialista para Colombia. Más allá de los resultados que pueda conseguir el equipo en Estados Unidos, el encuentro sirvió para recordar el impacto que ha tenido el ‘Tigre’ en la historia de la selección y la admiración que sigue despertando entre jugadores e hinchas.

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Las sonrisas, los abrazos y las fotografías compartidas por la Federación terminaron convirtiéndose en una de las imágenes más destacadas de la preparación colombiana antes de afrontar el reto más importante del fútbol internacional.