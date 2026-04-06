Santa Fe vs. Caracas, por Sudamericana: definieron fechas y horarios oficiales

La Copa Sudamericana comienza a entrar en una etapa decisiva y los equipos colombianos ya conocen el camino que deberán recorrer para mantenerse en competencia. Durante la noche de este 3 de junio quedaron definidos los horarios y las fechas de los playoffs del torneo, una instancia en la que Independiente Santa Fe e Independiente Medellín buscarán seguir representando al país a nivel internacional.

En el caso del conjunto cardenal, el rival será Caracas FC de Venezuela. La serie enfrentará a dos equipos que llegan con la ilusión de instalarse en los octavos de final y continuar soñando con el título continental.

El partido de ida se disputará el próximo 23 de julio en el estadio El Campín de Bogotá. El compromiso comenzará a las 7:30 de la noche, horario colombiano, y se espera una importante presencia de aficionados en las tribunas.

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La vuelta quedó programada para el 30 de julio. El encuentro se jugará también a las 7:30 p.m. de Colombia y definirá cuál de los dos clubes avanza a la siguiente ronda del campeonato.

¿Qué se juega Santa Fe en esta serie?

Para el equipo dirigido por Pablo Repetto, esta llave representa una gran oportunidad de mantenerse vigente en el panorama internacional. Después de asegurar su lugar en los playoffs, ahora tendrá la misión de superar a un rival que también aspira a dar la sorpresa.

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El técnico uruguayo ha insistido en la importancia de competir con intensidad en cada torneo. Por eso, la Sudamericana aparece como uno de los grandes objetivos del segundo semestre para la institución bogotana.

Además, comenzar la serie en condición de local podría convertirse en una ventaja importante. Santa Fe intentará sacar una diferencia que le permita llegar con mayor tranquilidad al encuentro decisivo.

La ilusión de volver a ser protagonista

En el entorno cardenal existe optimismo por lo que pueda suceder en esta fase. El club cuenta con una nómina competitiva y confía en dar un paso más dentro del certamen organizado por Conmebol.

La afición, por su parte, espera que el equipo responda en una serie que puede marcar buena parte de la temporada. Superar a Caracas significaría seguir en carrera por el trofeo y acercarse a uno de los principales objetivos internacionales del año.

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Con las fechas ya confirmadas, la cuenta regresiva comenzó para Santa Fe, que buscará convertir esta eliminatoria en el inicio de una nueva ilusión continental.