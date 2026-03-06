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Falcao reveló las tres selecciones candidatas para ganar el Mundial 2026

Falcao eligió a sus favoritos para ganar el Mundial y habló sobre Colombia.

Falcao con Selección Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 03 de 2026
06:12 p. m.
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A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Radamel Falcao García compartió cuáles considera que son las selecciones con mayores opciones de quedarse con el título.

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Llamó la atención que no incluyera a la Selección Colombia entre sus favoritos, aunque dejó claro que la decisión responde más a una estrategia para evitar presión que a una falta de confianza en el equipo.

¿Qué selecciones ve Falcao como favoritas el el Mundial?

Durante una entrevista con ESPN, el histórico goleador colombiano mencionó a tres selecciones que, a su juicio, llegan en mejor posición para pelear el campeonato.

La primera fue Francia, una de las potencias más consistentes de los últimos años. También destacó el momento de España, equipo que ha mostrado una evolución importante en los torneos recientes.

El tercer nombre fue Argentina, vigente campeona del mundo. Para Falcao, la experiencia competitiva de la Albiceleste la convierte en una selección capaz de responder incluso en escenarios adversos.

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Según explicó, hay equipos que desarrollan una capacidad especial para competir en torneos cortos y Argentina ha demostrado tener esa fortaleza durante los últimos años.

¿Por qué Falcao dejó por fuera a Colombia?

La ausencia de Colombia en su lista generó preguntas inmediatas. Sin embargo, el delantero explicó que no quiere cargar al equipo con la etiqueta de favorito antes del inicio del torneo.

Para el exatacante de la Tricolor, la Selección debe concentrarse en construir su camino partido a partido y aprovechar las oportunidades que surjan durante la competencia.

“No nos pongamos techo”, fue una de las frases con las que resumió su postura.

Falcao considera que una buena fase de grupos puede abrir escenarios inesperados en las rondas eliminatorias y permitir que Colombia avance más allá de los pronósticos iniciales.

Su mensaje apunta a mantener la tranquilidad dentro del grupo y evitar expectativas que puedan convertirse en una presión adicional para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Antes de viajar a Estados Unidos para cumplir con sus compromisos profesionales, el delantero visitó la concentración de Colombia en Bogotá. Allí compartió con referentes como James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

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La presencia de Falcao fue recibida con entusiasmo por el grupo y por los aficionados, que continúan viendo en él una de las figuras más importantes de la historia del fútbol colombiano.

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