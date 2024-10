Federico Gutiérrez lanzó aviso contundente a equipos de Medellín por violencia en estadios

La semana pasada se registró uno de los hechos más lamentables de los últimos tiempos en el fútbol colombiano, donde hinchas de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se enfrentaron en las tribunas del Atanasio Girardot con cuchillos y una veintena de personas resultaron heridas.

Iniciando el segundo tiempo del encuentro entre el local Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla se desató una pelea en una de las tribunas del Atanasio Girardot ocupadas por "barras bravas".

"Al momento (hay) un policía y 20 hinchas heridos, algunos de los cuales debieron ser trasladados a centros médicos", escribió en la red X el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron a algunos fanáticos de ambos equipos peleando con cuchillos y palos.

El árbitro decidió suspender el encuentro, válido por la décima fecha del Clausura colombiano y, según Villa, la policía evacuó el resto del estadio.

Fernando Jaramillo, presidente del ente rector del fútbol local (Dimayor), aseguró que el partido -que iba 2-0 a favor del club "verdolaga"- no se reanudará.

Federico Gutiérrez lanzó ultimátum

Los hechos fueron de orden nacional y hasta el presidente Gustavo Petro se pronunció. De esta manera, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez lanzó un ultimátum a los equipos de Antioquia, Independiente Medellín y Atlético Nacional para seguir arrendando el estadio Atanasio Girardot.

“Si los equipos no asumen la responsabilidad que les corresponde para el tema de las requisas, que es a quienes les corresponde y todos los otros temas y no está la logística lista, yo no les prestó el estadio de aquí en adelante tampoco”, señaló Gutiérrez en sus redes sociales.

La situación sigue siendo investigada por las autoridades y en los próximos días seguramente se conocerá la determinación de la Comisión Disciplinaria del FPC en cuanto a los puntos del partido.