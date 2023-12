Felipe Melo y Kyle Walker protagonizaron una pelea de 'titanes' en el Mundial de Clubes: video

Este viernes 22 de diciembre, Manchester City y Fluminense se citaron en el King Abdullah Sports City para disputar la gran final del Mundial de Clubes. Los dirigidos por Pep Guardiola dieron una exhibición en territorio saudí y se impusieron por un cómodo 4-0. Cuando finalizó el encuentro, Felipe Melo y Kyle Walker protagonizaron una pelea de 'titanes'.

Los 'citizens' dominaron el desarrollo del juego de principio a fin. De hecho, tardaron a penas 40' segundos para ponerse en ventaja en el marcador. Julián Álvarez registró el gol más rápido en la historia de este certamen internacional de clubes. Posteriormente, Nino anotó en propia puerta, Phil Foden amplió la ventaja y el delantero argentino logró un doblete para liquidar el encuentro.

Melo, quien durante el partido había tenido momentos de 'calentura' con Bernardo Silva, no estaba conforme con el desenlace de la final. Después del pitazo del árbitro polaco Szymon Marciniak, el polémico defensor brasileño tuvo un encontronazo con Walker. Se propinaron duros empujones y estaban alistando los puños para 'escalar' la pelea. En un momento, entró Jack Grealish a defender a su compañero.

What does Kyle Walker think he is? Melo would beat the sh*t out of him 😭 pic.twitter.com/NFQz6m6AEf