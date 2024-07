Fernando Gaviria sin desespero para ganar una etapa el Tour: “Todavía hay muchas opciones”

Uno de los corredores que ha buscado por todos los lados su victoria en el Tour de Francia ha sido Fernando Gaviria, quien es la jornada de martes 9 de julio volvió a intentar levantar los brazos de victoria. Sin embargo, no tuvo la fortuna de superar a los rivales e ingresó quinto en la décima etapa de la carrera.

A lo largo de la competencia, Gaviria ha logrado los puestos segundo, tercero y quinto en las fracciones de sprint, quedando muy cerca de obtener una victoria en la competencia. Sin embargo, eso no es una preocupación para el antioqueño, quien afirmó que está tranquilo por el Tour de Francia que viene realizando.

Fernando Gaviria tranquilo en el Tour de Francia 2024

“Si no llega, lo intentaré en otras carreras. No hay que menospreciar porque siento que estoy haciendo un buen Tour hasta el momento”, fueron las primeras declaraciones de Fernando Gaviria al finalizar la etapa de este martes 9 de julio.

Además, el colombiano afirmó que todo lo que hasta el momento se ha ejecutado dentro del Tour de Francia es lo planeado por el Movistar, dejando claro que todavía hay varias opciones para lograr una victoria de etapa, pero que hasta el momento se siente satisfecho, ya que no ha arriesgado a sus compañeros en la general.

“Todavía hay muchas opciones, estoy tranquilo porque con el equipo lo habíamos planeado así desde comienzo de año. No hay nada que reprochar, sabíamos desde un inicio que iba a estar solo en los sprint, sé que es difícil, pero estoy dando lo mejor de mí. El equipo también, me apoyan hasta donde pueden, creo que pedirles más es arriesgar a uno de mis compañeros y no lo quiero hacer”, añadió el corredor del Movistar Team.

Movistar Team feliz con el rendimiento que ha mostrado Fernando Gaviria

Por último, el colombiano dejó claro que espera tener un poco más de piernas en las próximas etapas de sprint “espero un poco más de piernas, al final para ganar me falta un poquito, pero seguiremos intentando”. Sin embargo, y a pesar de las declaraciones de Gaviria, el Movistar felicitó al colombiano por su rendimiento en la décima fracción.

“El colombiano de Movistar Team, nuevamente entre los mejores sprinters del mundo”, fueron las palabras del Movistar.