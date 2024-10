"El Alto es hostil y después se siente otro cansancio": Flabio Torres aconsejó a Néstor Lorenzo

El próximo jueves 10 de octubre, la Selección Colombia se verá las caras con Bolivia para disputar un duelo correspondiente a la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Municipal de El Alto, ubicado a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Néstor Lorenzo le pidió consejos a Flabio Torres, quien viene de dirigir a Always Ready.

El entrenador tolimense estuvo al frente del 'albirrojo' en 15 partidos y pudo conocer a fondo lo que significa jugar en el también llamado Estadio Villa Ingenio. Torres dirigió siete partidos en dicho estadio y consiguió un saldo de cinco triunfos, un empate y tan solo una derrota (1-2 vs. Universitario de Vinto). Entre sus victorias está el 2-0 vs. Independiente Medellín por Copa Sudamericana.

Torres no solo aconsejó a Lorenzo para el partido contra la 'verde', pues aseguró que la fatiga después de jugar en dicho escenario es significativa. Por esta razón, el DT de la 'amarilla' tendrá que hacer rotaciones, pensando también en el duelo contra Chile.

Flabio Torres describió cómo es jugar en El Alto

"Sorprende cómo sí afecta la altura a los equipos visitantes, siempre. Los jugadores que van a El Alto son otros, con menos ritmo y más cansancio. Y después de los partidos sienten otro cansancio: nosotros terminábamos con mucha fatiga, hay que estar pendientes de eso", empezó diciendo el estratega ibaguereño, de 53 años.

"Es cierto, pero un jugador que nunca ha estado en la altura, que no tenga esa huella va a sentirse diferente, en un lugar hostil; sobre todo en la recuperación tras el esfuerzo. Yo he visto equipos con bloque bajo y compacto, que no aceleran mucho, y buscan con una pelota quieta o una transición hacer daño, y así lo sortean, eso es lo que yo haría", agregó.

Néstor Lorenzo contactó a Flabio Torres

"Hablaron (Lorenzo y su equipo) con todo nuestro cuerpo técnico. Hablamos de cómo se comportan los equipos en El Alto, la parte física y les ayudamos también en la logística en Bolivia", sentenció el actual entrenador de Nacional Potosí.

Hora y dónde ver Bolivia vs. Selección Colombia por Eliminatorias