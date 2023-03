Consternación en el fútbol femenino por la jugadora más bella del mundo: “no lo puedo creer”

El fútbol femenino está consternado con lo ocurrido con la jugadora Ana María Markovic, quien es considerada como la futbolista más bella del mundo, y que por una mala pasada de la vida tiene que alejarse del fútbol a sus 23 años, pues una lesión le dejó al margen de disputar los diferentes torneos con la Selección de Croacia.

Los últimos meses para Ana Markovic no han sido nada fáciles, pues la delantera fue noticia en su país en el mes de enero, ya que disputó un torneo en Chipre (Turquía) con la selección croata, y allí vivió un terremoto de 6.4 en la escala de Richter. Por fortuna, ella y sus compañeras de equipo salieron ilesas de la catástrofe natural.

Sin embargo, durante el fin de semana del 6-7 de marzo, la delantera entregó una desbastadora noticia a todos sus seguidores, pues en el juego de su equipo frente el Zürich Frau, por la Superliga Femenina de Suiza, Ana Markovic sufrió un fuerte golpe y una grave lesión, la cual la dejó por fuera de las canchas por varios meses.

Por medio de sus redes sociales, la jugadora reveló que sufrió una fuerte lesión en el último partido, asegurando que es un momento de difícil de su vida, pero que llegará más fuerte a las canchas.

“No sé por dónde empezar... Desafortunadamente, me lesioné en el último partido y tendré que despedirme del fútbol por mucho tiempo. Duele mucho y todavía no puedo creerlo (…) Todos los que me conoce sabe que tengo una personalidad fuerte y que volveré aún más fuerte. Gracias a todos por su apoyo, que necesitaré aún más en los próximos meses”, afirmó la jugadora en su cuenta de Instagram, la cual estuvo acompaña de una foto del momento exacto que se lesionó.

Hasta el momento no se sabe con exactitud la molestia que hará que una de las figuras de la Selección de Croacia se pierda gran parte de temporada con su club. Vale recordar que la selección europea no clasificó a la cita mundialista que se disputará en Nueva Zelanda – Australia.

Otras actividades de Ana Markovic

Además de ser futbolistas, Ana María era modelo de diferentes marcas a nivel nacional e internacional, pues su belleza hace que varias empresas la pongan como la imagen de marca en las diferentes publicidades.

Le puede interesar: Video: jugador del Manchester City mostró sus genitales en un bar