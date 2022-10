Gamero lo tiene claro y piensa como hincha de Millos: "Este proyecto necesita el título"

Millonarios entra en la recta final del segundo semestre, en donde espera sellar este domingo su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y además, le resta la final de vuelta de Copa, en donde Junior de Barranquilla tiene la ventaja de 1-0.

Por esa razón, el estratega del conjunto ‘Embajador’ Alberto Gamero se refirió al proceso que ha llevado desde su llegada a Millonarios y dejó claro lo que le hace falta a su proyecto.

“Lo tenemos claro, este proyecto necesita el título. Hoy soy el hombre más feliz, si me voy de Millonarios, me voy con felicidad inmensa. Hemos tenido dos años, porque el 2020 fue un torneo, pandemia, entrenábamos por zoom. No hubo ese año que esperaba y quería, el año pasado nos comprometimos y vimos una evolución grande”

Además, en otras declaraciones, Gamero se refirió a la convocatoria de futbolistas de Millonarios a la Selección Colombia en la última época.

“A Millonarios el último jugador que le llamaron a Selección fue Rafael Robayo. Todos queremos ser campeones, pero hay que empezar a hacer cosas buenas, queremos llegar al título para redondear esto. La tranquilidad es que tenemos jugadores de Selección, para fútbol internacional”

Lea también: Problemas entre jugadores de Millonarios serían la causa de los últimos malos resultados

Alberto Gamero y el trabajo en Millonarios

Con un plantel en su mayoría joven, el técnico ‘Embajador’ se refirió al trabajo que realiza con sus futbolistas.

“Estamos haciendo una labor no solo para nosotros, sino para el fútbol colombiano. Lo primero que le pregunto al futbolista que regresa de la Selección es ¿cómo te fue? ¿qué te pedían para potenciar? Es la labor que más me tiene tranquilo. El caso de Gómez es de fútbol base, ha evolucionado más que cuando lo conocí. Igual que Ruiz. Tenemos a Dewar que será una promesa interesante”

📝4⃣“Este proyecto necesita un título, hoy soy el hombre más feliz, si me tengo que ir de Millonarios, me voy con una felicidad inmensa” Alberto Gamero, DT @MillosFCoficial



#LineaDe4. pic.twitter.com/PfKBDQoot1 — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 15, 2022

Por último, Alberto Gamero habló sobre el compromiso que tiene con sus futbolistas en su formación no solo como deportista, sino a nivel personal.

“La camada de jugadores nos brinda eso. Saben a qué entran, qué queremos. Me interesa que evolucionen en su parte personal, así sean llamados a la Selección o vayan al exterior”