Gamero y Silva, en discordia con arbitraje de Millonarios 0-0 Patriotas

Millonarios sumó tres fechas sin conocer la victoria, luego de volver al ruedo el domingo contra Patriotas, donde no pudo ganarle y además, continuó sin sellar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2022-II.

Tras un partido que terminó 0-0, el arbitraje Diego Ruiz no pasó de desapercibido, donde tuvo que ir en dos ocasiones del VAR para anular dos penales dados a Millonarios en su momento y por esa razón, en rueda de prensa, Alberto Gamero fue preguntando sobre la posibilidad de que se conocieran los audios entre el VAR y el juez fueran revelados, como en las Eliminatorias Sudamericanas se han hecho.

“Yo vi la cara de los jueces de línea y no se les veía tan seguros de lo que hacían. Hoy nos damos cuenta que no sabemos quién pita, si el VAR o los árbitros. Es para el fútbol, es duro. No sabe ni a quién creerle. Se puede equivocar, pero si se equivoca con una pantalla… Bueno”

Además, el técnico de Millonarios fue contundente en afirman que es “esto no lo tomen como excusa que no ganó por el VAR. No ganamos por las opciones que no metimos. Voy tranquilo y nos dimos cuenta que ellos tenían su línea de cinco. Miramos donde encontramos los espacios, en la mitad, más allá de los centrales. Con un gol se pudo abrir el arco, nos vamos fortalecidos, porque el equipo hizo todo para ganar”

David Silva y su opinión sobre el arbitraje en Millonarios 0-0 Patriotas

Por el lado del capitán ‘Embajador’, el futbolista previamente había afirmado que “todo lo que sea para mejorar, es bienvenido. Ahí veremos quién sería el responsable. Todo lo que venga para mejorar, siempre es bienvenido. El empate no es culpa del VAR”

Sin embargo, sobre la poca reacción o reclamación de sus jugadores contra el árbitro, Alberto Gamero comentó lo siguiente:

“Esto no lo arreglamos con ir a reclamar. Daniel Ruiz tiene tres amarillas por reclamos, eso no cambiará nada. Tengo más de 10 años sin ser expulsado. Macalister va y les habla, pero en Colombia hay árbitros se molestan porque vayan y le pregunten. Le dije a Daniel que cuidado con una amarilla. Hoy salió cojeando, no pasa nada”

Por la misma línea, David Silva también respondió y agregó:

“Yo pregunto desde mi perspectiva ¿Qué saco con ir a apretar al juez si el que decide es el VAR? Me tocaría ir a la cabina a apretar al del VAR. Hablando un poco de los comentarios, un día dijeron que había pelado con Daniel en Rionegro ¿Sabe qué le estaba diciendo yo a él? ‘tranquilo enano, tranquilo, hay VAR’ si nosotros como jugadores queremos que el fútbol mejore, yo para qué le alego y gasto 15 segundos algo que decide alguien sentado en la pantalla”, y para cerrar el tema, David Silva finalizó con lo siguiente:

“Entre menos le alegamos, lo respetamos más. Esperamos una decisión y no interrumpimos. Para llamar malicia, qué malicia tiene ir a carear al árbitro. El que decide es el que está en la cabina. Si evitamos meternos con el juez, le damos más ritmo. Yo llevo peleando por el ritmo de juego, se han reído de eso. Si nosotros lo pedimos, debemos dar ejemplo”