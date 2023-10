Germán Cano: "Me encantaría tener el privilegio de jugar en la Selección Colombia"

El 2 de mayo de 2019, Germán Cano hizo público su deseo de jugar en la Selección Colombia. Su paso por Deportivo Pereira e Independiente Medellín le permitían vestir la 'tricolor', pero el llamado nunca llegó. En el tramo final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022 el combinado nacional duró siete partidos sin anotar y terminó quedándose por fuera de la cita orbital. Actualmente, el argentino es el goleador de la Copa Libertadores 2023 y el miércoles clasificó a la gran final con Fluminense.

Germán Cano duró cuatro semestres consecutivos siendo el goleador de la Liga Colombiana: 12 goles en 2018-I; 20 en 2018-II; 21 en 2019-I y 13 en 2019-II. Cabe resaltar que en las ediciones de 2012-II (9) y 2014-II (16) ya había reclamado el 'Botín de Oro' con el DIM. La 'albiceleste' nunca preguntó por él y Colombia tuvo la oportunidad de tenerlo en sus filas.

Hoy en día, 'El Depredador' es una de las estrellas del fútbol brasileño y conforma una dupla 'letal' con Jhon Arias. Este jueves 5 de octubre, Lionel Scaloni presentó su lista de convocados para los duelos contra Paraguay y Perú, en la cual dejó por fuera al atacante oriundo de Lomas de Zamora.

¿Se retirará Germán Cano sin representar una selección?

A sus 35 años, es incierto su debut a nivel de selecciones. Cano no parece estar en los planes de Scaloni y Néstor Lorenzo nunca ha demostrado su interés por el argentino, quien no habría terminado su proceso de nacionalización.

¿Qué dijo Germán Cano de la Selección Colombia?

"Colombia me abrió las puertas en un difícil momento para mí y siempre voy a estar agradecido con este país. Y por sobre todas las cosas, aquí nació mi hijo, quien es una bendición de Dios. Me siento como un colombiano más, esto lo figo con mucho respeto, con el respeto que se merece este país. Me encantaría, porqué no, tener el privilegio de jugar en la Selección Colombia. Para mí, sería un orgullo muy grande que puedan contar conmigo, porque me siento parte de esto, me siento como un colombiano más. Con todo el respeto que todos los jugadores se merecen, que seguramente están todos peleando por un puesto en la Selección; para mí sería un honor representar esa camiseta", afirmó el atacante en una entrevista con 'Win Sports'.