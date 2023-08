Cristian Zapata puso el primero para Nacional frente a Racing en el Atanasio

Cristian Zapata fue el encargado de abrir el marcador del partido entre Atlético Nacional y Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores cuando el capitán del cuadro verdolaga se encontró en completa libertad en el área chica rival y empujó el balón al fondo de la red con un arquero visitante rendido.

