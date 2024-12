¡Uno más! Jhon Jader Durán hace sufrir a Pep Guardiola con este golazo frente al City

El colombiano Jhon Jader Durán volvió a celebrar en la Premier League y esta vez frente a uno de los equipos más poderoso del mundo como lo es el Manchester City, propinándole así un nuevo golpe al equipo del español Pep Guardiola, que no encuentra el camino para que su plantel levante cabeza.

Durán sumó un nuevo tanto en la Premier League y frente a uno de los equipos del ‘Big Six’. Este sábado 21 de diciembre el Aston Villa recibe a Manchester City por la fecha 17 del torneo inglés y el delantero colombiano celebró el primer tanto del encuentro.

Gol de Jhon Jader Durán contra el City

El Aston Villa de Unai Emery salió dispuesto a imponerse frente al City de Guardiola desde el primer segundo en Birmingham y rápidamente abrieron el marcador.

Sobre el minuto 16’ el goleador cafetero aprovechó una gran salida de atrás del equipo y luego de que uno de sus compañeros lo dejara mano a mano con el arquero visitante, el joven futbolista definió con un zurdazo sutil para poner a celebrar a los miles de aficionados que llegaron hasta el estadio para disfrutar de uno de los mejores juegos de la jornada.

El City salió completamente dormido a encarar el partido y sobre los 20 segundos el colombiano Durán ya tenía una clara opción para abrir el tanteador, pero no tuvo la suficiente tranquilidad para definir y el arquero le ganó el duelo inicial.

Sin embargo, el ex Envigado no se acomplejó y 15 minutos después tuvo la revancha para no desaprovecharla y anotar una vez más en la Premier League, siendo uno de los delantero más letales de Europa.