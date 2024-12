A Jhon Durán le bajaron la caña en la previa de Aston Villa vs. Manchester City: fuerte crítica

El próximo sábado 21 de diciembre, Aston Villa recibirá a Manchester City para disputar un duelo correspondiente a la fecha 17 de la Premier League 2024/25. Los comandados por Unai Emery intentarán enderezar el rumbo luego de la dolorosa derrota (2-1) contra Nottingham Forest. Recibirán a un afligido Manchester City, que viene de perder el derbi contra los 'diablos rojos'.

Aston Villa y Manchester City protagonizarán un duelo directo. El equipo de Emery ocupa la séptima posición con 25 unidades, mientras que los dirigidos por Pep Guardiola son quintos con 27 unidades. Un triunfo podría catapultar a los locales a la zona de clasificación a torneos organizados por la UEFA.

Emery tendrá que elegir entre Jhon Durán y Ollie Watkins para enfrentar a los 'citizens'. El delantero de la Selección Colombia le anotó al 'bosque' en la última jornada y también se reportó con el único gol en el último choque contra el City, que se impuso por 4-1.

Nedum Onuoha, recordado defensor de los 'sky blues', criticó a Durán en la previa del compromiso.

Jhon Durán recibió críticas por parte de Nedum Onuoha

"Tal vez las cosas puedan cambiar con el tiempo, pero, ya sabes, no es el finalizador completo en absoluto y creo que de los dos, prefiero jugar contra Durán que contra Watkins, porque creo que Watkins está constantemente dispuesto a estirar el juego", empezó diciendo Onuoha, en una conversación con la 'BBC'.

"Tiene la confianza para disparar desde 40 yardas cada vez que puede, no me malinterpreten. No necesariamente lo recomendaría, pero ya saben, se siente bien y está jugando. Bueno, está anotando algunas de estas oportunidades, tiene el potencial para ser un muy buen jugador, pero recalco que es el potencial", agregó el exjugador nigeriano.

¿Ollie Watkins por encima de Jhon Durán?

"Por muy bueno que sea, todavía no creo que esté por delante de Watkins y para mí, de nuevo, teniendo en cuenta lo experimentado que es Unai Emery y lo comprensivo que es de cuál es el equipo adecuado para cada partido en particular, como que no lo hace estrella, así que creo que ve más en Watkins de lo que puede ver con Duran", concluyó el otrora defensor nacionalizado británico.

Aston Villa vs. Manchester City: hora y dónde ver

Día: sábado 21 de diciembre.

sábado 21 de diciembre. Hora: 7:30 a. m. (Colombia).

7:30 a. m. (Colombia). Estadio: Villa Park.

Villa Park. Árbitro: Peter Bankes.

Peter Bankes. Fecha: 17 de la Premier League 2024/25.

17 de la Premier League 2024/25. Transmisión: ESPN / Star + (Disney +).

Aston Villa vs. Manchester City: cuerpo arbitral