¡Imparable! Luis Díaz debutó con gol en la Europa League

El equipo del guajiro debutó este jueves 21 de septiembre ante el LASK por la Europa League. El encuentro disputado en el estadio Raifeiseen Arena le dio la victoria al Liverpool 3-1 en el juego correspondiente por la fecha 1.

En el partido, el colombiano fue protagonista con un gol en el minuto 62 para poner arriba del marcador al club dirigido por Jürguen Klopp, quien tiene toda la confianza puesta en Díaz.

‘Lucho’ fue titular en el encuentro, devolviéndole así toda la confianza al estratega alemán. Con velocidad, pases asertivos, gambeta y gol vencieron al club austriaco.

Los ‘Reds’ lograron superar al club de la ciudad de Linz, pese a haber iniciado abajo del marcado de manera temprana. En tan solo 13 minutos del primer tiempo, un certero gol de Florian Flecker puso el 1-0 parcial a favor de los locales.

Sin embargo, el equipo de Díaz salió en la segunda parte más ordenado y puso la igualdad en el marcador sobre el minuto 56. A través de una jugada polémica, el árbitro pitó un penal contra el colombiano y Darwin Núñez puso el empate.

Con esta anotación, el Liverpool se disparó anímicamente y seis minutos después, Luis Díaz puso el 2-1 a favor, aprovechando un contraataque para cantar su tercer gol en la temporada.

Finalizando el partido, el artillero Mohamed Salah liquidó el encuentro, después de ingresar en el área y sacar un remate con la zurda para poner el 3-1 a favor del equipo inglés.

El equipo de ‘Lucho’ es serio candidato a conquistar este título europeo. Cabe la pena resaltar que la última participación del Liverpool en la Europa League fue en la temporada 2015/16, en donde fueron subcampeones, cayendo contra el Sevilla 1-3.

