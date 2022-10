¡Qué golazo! Juana Ortegón y un misil para poner el primero de Colombia contra México

Colombia se enfrentó a México en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-17, donde la Selección tenía la necesidad de contar con un buen resultado para clasificar a la próxima instancia.

Con la presencia de su capitana Linda Caicedo desde el comienzo, Colombia atacó rápidamente a su rival mexicano, quien se mostró seguro en defensa y además, también comenzó a hacerse dueña de la posición del balón.

Sin embargo, aunque el partido en la mayoría se jugó en la mitad del campo, en el minuto 40 se fue arriba por una genialidad de una de sus futbolistas.

La mediocampista colombiana Juana Ortegón probó de media distancia y dejó sin respuestas a la guardameta rival que a pesar de una gran volada no pudo hacer más.

Colombia 1-0 Mexico!



Superb from Juana Ortegon on the brink of half-time. 🤌@FCFSeleccionCol | #U17WWC pic.twitter.com/m3EGeFYQjB