Luis Díaz, por encima de Cristiano Ronaldo: así terminó en el Balón de Oro 2022

Este lunes se llevará a cabo la ceremonia del Balón de Oro, en donde el francés Karim Benzema se encamina para quedarse con ese premio y mientras tanto la organización del evento comenzó a dar a conocer el listado y ubicación de los futbolistas que estuvieron nominados a ese premio, entre ellos el colombiano Luis Díaz.

La revista France Football comenzó a develarlo y el futbolista colombiano del Liverpool ocupó la posición 17, por encima del astro portugués Cristiano Ronaldo y otros futbolistas de talla internacional, como los ingleses Harry Kane y Phil Foden, el alemán Antonio Rudiger y el portugués Bernardo Silva.

Equally ranked at the 17th place for the 2022 Ballon d’Or! @LuisFDiaz19@LFC#ballondor pic.twitter.com/sIFQIEeuRt