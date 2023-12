¿Colombia contra Jamaica o Concacaf 6? La confusión en el sorteo de la Copa América

Este jueves 7 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo de la Copa América 2024, donde estuvieron los presidentes de las 16 selecciones que disputarán el torneo continental, además de varias leyendas del fútbol sudamericano, como lo son: Javier Zanetti, el brasileño Ronaldinho y el uruguayo Diego Godín, quienes hicieron parte de la gala, la cual dejó confundidos a todos los aficionados.

Durante el sorteo que se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos, se presentó un grave error que hizo confundir a todos los aficionados, puesto que se guiaron por la gráfica final que pusieron en la gala, la cual tenía a Jamaica en el grupo equivocado, teniendo en cuenta las reglas que habían dado al inicio de la ceremonia.

Desde el inicio de la gala, explicaron que no podían estar más de tres selecciones sudamericanas (Conmebol) en el mismo grupo, y tampoco podían quedar más de dos selecciones de Centroamérica (Concacaf) en la misma zona, esto teniendo en cuenta los acuerdos que existen entre ambas federaciones.

Sin embargo, al momento que sacaron las balotas, las personas que estaba realizando el sorteo no tuvieron en cuenta la regla anterior, lo que generó una fuerte confusión para todos los aficionados, sobre todo para los hinchas de la Selección Colombia, Jamaica, Costa Rica y Honduras.

Al momento que sortearon la última balota que indicaba el cuarto rival de la Selección Colombia (grupo D), salió Concacaf 6. Sin embargo, los organizadores decidieron que no podía ir al grupo D, puesto que en otro grupo quedaban tres equipos de la Conmebol, por lo que decidieron ponerlo en el grupo B de México, Ecuador y Venezuela, dejando a Jamaica en el grupo con Brasil, Paraguay y Colombia.

Al pasar los minutos se dieron cuenta de que la balota de Jamaica había salido primero y por tal motivo tenía que ir al grupo B, mientras que Concacaf 6 si debía estar en el grupo D, lo más preocupante y que generó la confusión es que el conductor del evento leyó la imagen que tenía el error, lo que hizo confundir a todas las personas.

Luego de unos minutos, las redes sociales de la Conmebol y la Copa América pusieron la imagen correcta, dejando a Jamaica en el grupo B y al Concacaf 6 (Costa Rica vs. Honduras) en el grupo D del torneo.

