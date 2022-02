Una por una: conoce las medidas que ha tomado el deporte contra Rusia tras ataque a Ucrania

Competiciones canceladas o con nueva sede -empezando por la final de la Liga de Campeones de fútbol-, rechazo polaco, sueco y checo a medirse a Rusia en la repesca al Mundial de Catar-2022, deportistas declarados 'personas non gratas' y patrocinios en el aire: la invasión rusa a Ucrania sigue teniendo importantes consecuencias en el deporte profesional.

San Petersburgo, sin final de Champions

Cuatro años después del Mundial de fútbol, San Petersburgo se preparaba para acoger el 28 de mayo el partido más importante de las competiciones europeas de clubes, la final de la Liga de Campeones. Otra decisión que debe tomar la UEFA en los próximos días: la posible ruptura del contrato con Gazprom, uno de sus patrocinadores principales.

Sochi se queda este año sin F1

Sochi es un lugar simbólico de la ambición rusa de destacar internacionalmente mediante el deporte. Fue la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014 y acoge el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, pero la carrera prevista para septiembre de 2022 fue cancelada por el promotor de la competición, a siete meses de su disputa.

La escudería estadounidense Haas, por su parte, decidió no lucir los colores rusos de su patrocinador Uralkali en sus monoplazas. El futuro en la F1 de Nikita Mazepin, hijo de un dirigente de Uralkali y que debía pilotar uno de los dos coches de Haas, está también en el aire.

FIFA deslocaliza los partidos de Rusia como local

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) impuso a la selección de Rusia jugar sus partidos como local fuera de su territorio y prohibió el himno y la bandera rusa en todas sus competiciones, así como la obligación de competir como "Federación Rusa de Fútbol" (RFU) y no como "Rusia".

Pero Polonia, rival en la repesca el 24 de marzo, fue categórica: "No estamos interesados en participar en este tipo de paripés. Nuestra postura se mantiene intacta: la selección polaca NO JUGARÁ contra Rusia, sin importar cómo se llame ese equipo", tuiteó el patrón del fútbol polaco Cesary Kulesza.

Suecia y República Checa, potenciales rivales de los rusos en esa repesca, también anunciaron su boicot.

¿Rusia expulsada del Mundial de Catar?

Sobre una eventual exclusión de Rusia del Mundial de Catar-2022 (del 21 de noviembre al 18 de diciembre), la FIFA no lo excluye "si la situación (en Ucrania) no mejora rápidamente en un futuro próximo".

Horas antes, la Federación Francesa de Fútbol (FFF), a través de su presidente Noel Le Graët, dijo inclinarse por "una exclusión de Rusia" del Mundial de Catar-2022. "El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. No me opondré a una exclusión de Rusia", declaró Le Graët al diario Le Parisien.

La Federación Inglesa anunció también que prohibirá a todas sus selecciones jugar contra sus homónimas rusas.

La Premier League y sus lazos rusos

El propietario del Chelsea, el multimillonario ruso Roman Abramovich, anunció que entregará "la gestión y la administración" del club de la Premier League a los administradores de la fundación caritativa de la entidad, anunció en un comunicado el actual campeón de Europa.

Wembley se vistió con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana durante la final de la Copa de la Liga inglesa entre Liverpool y Chelsea.

El Chelsea no es el único club inglés con lazos rusos. El Manchester United anunció el viernes haber "revocado" su contrato de patrocinio con la aerolínea Aeroflot, a la que se prohibió el acceso al espacio aéreo británico.

En Alemania, el Schalke 04 (2ª división) retiró el logotipo y el nombre de Gazprom -su patrocinador- de sus camisetas.

Condena del COI

El Comité Olímpico Internacional (COI), habitualmente reticente a comentar cuestiones geopolíticas, pidió a las federaciones deportivas internacionales que cancelen o deslocalicen todos los eventos previstos en Rusia o Bielorrusia.

Solicitó también que las banderas de esos dos países no sean izadas y que sus himnos no suenen, estimando que se contravino la tregua olímpica, que debía durar hasta una semana después de los Juegos Paralímpicos de Invierno (4-13 de marzo).

De acuerdo con ese llamamiento, la Federación Internacional de Esquí (FIS) anunció la cancelación de todas sus competiciones en Rusia de aquí al final de la temporada por "la seguridad de todos los participantes". Sin esperar a ese anuncio, Noruega (primer país del medallero de los Juegos Olímpicos de Pekín-2022) y Suecia habían avisado que no enviarían competidores a esas pruebas.

También siguiendo la petición del COI, la Federación Internacional de Biatlón (IBU) decidió este sábado vetar los himnos y banderas de Rusia y Bielorrusia en las pruebas de la Copa del Mundo de su deporte. Por contra, aunque el equipo ucraniano de biatlón informó a la IBU que no participará en ninguna de las pruebas restantes de la temporada, "la bandera ucraniana será izada en los eventos para homenajear al equipo ucraniano", explicó la instancia.

Ucrania se retira del Mundial de esgrima

El equipo ucraniano se retiró de una de las pruebas de la Copa del Mundo de esgrima, que se disputaba este domingo en El Cairo, para no tener que enfrentarse a Rusia. Vestidos con los colores de su bandera, los ucranianos mostraron una pancarta en la que pedían (en inglés) "¡Paren a Rusia! ¡Paren a la guerra! ¡Salven a Ucrania! ¡Salven a Europa!".

Sin combates de boxeo

Las cuatro grandes instancias del boxeo -FIB, CMB, AMB, OMB- anunciaron el sábado que no autorizarán campeonatos en Rusia hasta nueva orden.

Francia boicotea el Mundial de voleibol en Rusia

El Mundial de voleibol (26 agosto-11 septiembre) no ha sido por ahora retirado a Rusia pero parece muy en riesgo. Francia, vigente campeona olímpica, anunció este sábado que no participará en el torneo si no se anula o se deslocaliza a otro país. Poco antes, su gran estrella Earvin Ngapeth ya había expresado en Twitter el sentimiento galo: "Sin mí, gracias". Rusia, una de las potencias de ese deporte, perdió la organización de los partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones femenina en Ufa (28 junio-3 julio) y de la masculina en Kemerovo (5-10 julio).

Rusos y bielorrusos, personas 'non grata', Putin suspendido

El presidente ruso, Vladimir Putin, practicante destacado de judo, fue suspendido el domingo de su estatus de presidente de honor y embajador de la Federación Internacional de Judo, anunció la propia FIJ.

El gobierno sueco pidió el sábado una exclusión integral de Rusia de todas las competiciones deportivos por países en la Unión Europea. Las Federaciones Noruega y Suecia comunicaron que los deportistas rusos no eran bienvenidos en su territorio para las pruebas del próximo mes.

La ministra británica del Interior, Ptriti Patel, avisó que "las selecciones nacionales de los países cómplices" de la invasión de Ucrania no serán bienvenidas en Gran Bretaña. Se cancelaron los visados de los jugadores bielorrusos de básquetbol, que debían jugar un partido el domingo en Newcastle.

El club de balonmano del Nantes anunció el sábado que rechaza recibir la próxima semana al Chekovskie Medvedi moscovita. La Federación Europea de Balonmano (EHF) indicó en un comunicado que "toma nota" de la decisión del club galo y que las "consecuencias" se conocerán próximamente.

La Euroliga deslocaliza partidos

Los clubes rusos que participan en la Euroliga de básquetbol (Zenit San Petersburgo, Unics Kazán, CSKA Moscú) tendrán que jugar en el extranjero sus partidos como locales en el torneo.

En el fútbol, la UEFA también decidió que, hasta nueva orden, los partidos de sus competiciones previstos en Rusia se jueguen en otro lugar.

