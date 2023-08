¡Orgullo colombiano! Gustavo Sánchez hace historia en el Mundial de Japón

Esta es la historia de Gustavo Sánchez Acero, un integrante de la Selección Colombia de Natación Artística. Nació el 31 de agosto de 2000 en la capital del Valle del Cauca y actualmente estudia Diseño de Comunicación Visual en la Universidad Javeriana de Cali. Desde los seis años inició su pasión por el agua, a los 12 jugó waterpolo y en el 2017 empezó con la natación artística gracias a una amiga, quien lo invitó a conocer esta disciplina que combina la gimnasia y danza.

Pese a ser un deporte complicado, Gustavo aprendió rápidamente las técnicas y llamó la atención en los entrenadores. Con esfuerzo y sacrificio fue campeón bolivariano, centroamericano, sudamericano y subcampeón en el Mundial de Japón.

Deportista colombiano hace historia en la natación artística

En NoticiasRCN.com dialogamos con Gustavo Sánchez Acero, luego de consagrarse subcampeón en el Mundial de Japón. Ante este logro obtenido, mencionó:” Para mí fue una alegría muy grande porque son varios años de trabajo. Principalmente, en este 2023 he trabajado muy duro y en muchas competencias he estado por fuera de casa. Esta victoria significó mucho más porque vi cuánto me costó. Fueron muchas madrugadas y ocho horas diarias de entrenamiento. No fue fácil hacer esos sacrificios de tiempo, de familia y de amigos”.

Gustavo, señaló, además: “Ver esos esfuerzos y verlos reflejados son de mucho orgullo. El día del podio no lo podría creer porque desde muy niño estaba soñando con ese momento. Ver que ese anhelo se me estaba cumpliendo fue algo increíble, además que habían cambiado el reglamento y ahora es demasiado fuerte. Ya había tenido la oportunidad de ganar otra medalla, pero por temas de reglamento me penalizaron y no pude lograrla. Después de esto, tuve una presión fuerte en mí, pero le puse mucho cuidado a mi rutina, nadé muy bien y saber que les gustó a los jueces fue lo que lo hizo también muy bonito".

Gustavo Sánchez en el podio en el Mundial de Japón

El joven de 22 año narró: “La experiencia de vivir el Mundial en Japón fue muy bonita y estuvo todo organizado. La piscina estuvo espectacular y la gente de este país es querida. Aparte de lo que pasó y de la medalla que recibí ha sido el mejor campeonato. He vivido tres Copas del Mundo y esta me gustó mucho porque es una cultura totalmente diferente. Al principio acostumbrarse es duro por el tema de la comida, pero luego te vas acostumbrando a ella”.

¿Qué le diría el Gustavo actual al niño lleno de sueños?

“Le diría al Gustavo niño que lo puede lograr, que no tenga miedo y que si lucha por lo que quiere lo va a conseguir. Le diría que la vida no será fácil, que le va a costar mucho y que van a existir muchos sacrificios, pero que, si lo hace con amor tarde o temprano lo va a obtener, contó Sánchez.

Nadador colombiano disputará otro Mundial

Como retos profesionales, Gustavo disputará el Mundial de Catar que se llevará a cabo en febrero de 2024. “Quiero repetir la hazaña y ganar otra vez más. Son cuatro pruebas en las que participo y debo entrenar muy fuerte. Como objetivo a largo plazo, quiero llegar a unos Juegos Olímpicos, que es mi gran meta y poder estar en el podio”, resaltó el deportista.