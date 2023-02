Héctor Cárdenas confía en el trabajo de sus jugadores para llegar al Mundial

El combinado patrio inició con pie izquierdo la segunda fase del sudamericano que se disputa en nuestro país, pues en su primer juego del hexagonal contra la Selección de Uruguay, el equipo de Héctor Cárdenas salió derrotado por la mínima diferencia, dejando un sinsabor entre los aficionados y el cuerpo técnico.

Tras la derrota en el gramado del Estadio Nemesio Camacho El Campín, el entrenador cafetero analizó lo que fue el juego frente a los uruguayos, afirmando que a pesar de que la Selección Colombia fue superior, las imprecisiones y la poca eficacia hicieron que no lograran anotar durante los 90 minutos.

"No hay que recomponer el camino porque ahí está. Hemos generado ocasiones, pero el problema es que no tenemos, pero no hubo progresión. Las situaciones se crearon y fue muy diferente en que no fuimos eficientes", aseguró el entrenador colombiano.

De igual forma, le dio un voto de confianza al guardameta Marquines a pesar del error que derivó en la anotación del equipo charrúa en la segunda mitad, afirmando que la pelota era un balón difícil de controlar.

“El funcionamiento cuando se gana es colectivo y cuando se tienen errores no son solamente individuales. Hay una respuesta y una acción previa al equipo que no atendió una pelota muy difícil de controlar”, aseguró Héctor Cárdenas.

“La confianza nos va a llevar al Mundial”

Por otro lado, el entrenador cafetero aseguró que no se siente preocupado por una posibilidad de no clasificar al Mundial, ya que asegura que el trabajo realizado durante las últimas semanas y la confianza será pieza clave para lograr un tiquete al Mundial de Indonesia de la categoría, el cual se disputará del 20 de mayo al 11 de junio.

"Es tener la tranquilidad porque no podemos desconocer que este equipo ha propuesto a diferentes rivales y se han generado situaciones que infortunadamente no hemos podido convertir. La confianza existe y es lo que nos va a llevar a esa clasificación al Mundial", aseguró el entrenador de la tricolor.

Por último, Héctor Cárdenas se refirió lo que será el juego frente a la Selección de Paraguay, en el cual tendrá que recomponer el camino para poder obtener uno de los cuatro tiquetes a la cita mundialista.

“Buen rival, va a ser un partido muy diferente para ambos, porque todos tenemos el mismo objetivo, el cual es sumar de a tres puntos", finalizó el entrenador del combinado patrio.