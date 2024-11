Aficionado arriesgó su vida en el DANA por salvar su colección de camisetas de fútbol

Más de 200 personas han perdido la vida en Valencia debido al fenómeno del DANA y las fuertes lluvias que han causado numerosas inundaciones en la ciudad española, por lo que trágicas historias se empiezan a conocer con el paso de las semanas.

Europa está en alerta debido a las condiciones que presenta Valencia actualmente y la cantidad de personas muertas que han sido halladas en la ciudad, por tal razón las autoridades brindan todos sus esfuerzos para la ayuda de los más necesitados ante la emergencia.

Aficionado salvó su colección de camisetas

En medio de la emergencia, en los últimos días se conoció la historia de José Ponce, un aficionado del Valencia, quien se hizo viral en redes sociales luego de arriesgar su vida por salvar su enorme colección de camisetas de su amado club.

De acuerdo con la información de los medios locales, este hombre lo primero que hizo tras mermar las fuertes lluvias fue ir a su hogar y sacar el decenar de camisetas.

“Pesaban el triple. Me metí con el agua por las rodillas y no sabías ni que podías pisar, pero no quería que las robaran (…) Estamos indefensos. Pero lo vamos a pelear para que las camisetas vuelvan a lucir”, contó José en diálogo con El Desmarque.

De esta manera, José logró salvar más de 40 camisetas todas embarradas y señaló que aún tiene más, pero debido al peso que el barro causó en ellas, no pudo sacarlas todas del lugar.

Su historia se hizo viral en redes sociales, por lo que este hincha consiguió que la Asociación de Futbolistas del Valencia CF y el exfutbolista Fernando Giner las lleven a una lavandería especializada.

“Parece que el amor por el Valencia y las camisetas es más fuerte que el sentido común. ¡Esa es verdadera devoción!”, “el amor por club de fútbol no es comparable con otra cosa”, “un gran ejemplo de ser fiel de corazón y convicción”, fueron las reacciones de algunos usuarios en redes.

Aplazan partidos de la Copa en España

Por otro lado, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este lunes el aplazamiento de varios partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, entre ellos el Valencia contra el Parla, debido a las fuertes lluvias caídas el martes que ya han provocado más de 200 muertos.

"Debido a las consecuencias provocadas por la DANA, varios encuentros fijados para esta semana en la Primera Eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey han visto modificados sus horarios", señaló el máximo organismo que rige el fútbol español en un comunicado.

El aplazamiento afecta a tres partidos con equipos de Primera División: el CP Parla Escuela-Valencia CF y Manises-Getafe CF se disputarán el martes 26 de noviembre y falta por determinar la fecha del FC Jove Español-Real Sociedad.